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Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака
Все мы порой бываем весьма несносными. А представители этих знаков зодиака легко могут высосать из вас все соки и истрепать душу. Они самые настоящие энергетические вампиры.
Лев занимает 3-е место
Львы очень высокомерны. Они на раз-два легко могут вывести любого из душевного равновесия.
Спорить со Львом просто бесполезно. Он просто убеждён в своей личной правоте и считает себя авторитетом.
А вот если Львам не удаётся заполучить желаемое, они просто выходят из себя. В такие моменты лучше бежать от Льва как можно дальше. Вас предупредили!
Рыбы занимают 2-е место
Рыбки патологические страдальцы и мученики. Они постоянно стараются пожалеть себя и предстать в глазах своего окружения несчастной жертвой.
Рыбы любят страдать привселюдно, чтобы все их пожалели. Это очень изматывает. Ведь Рыбы могут страдать весьма долго.
Рак занимает 1-е место
Раки — это настоящие энергетические вампиры. Сравниться с ним в искусстве нытья не может никто.
Если Рак находится в дурном расположении духа, то он не в состоянии контролировать свои эмоции. А если Рак впадает в депрессивное состояние, то дискомфортно от этого будет всем окружающим. Раки легко высосут из окружающих все соки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, вампир, знаки Зодиака
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