Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака

10.12.2018 08:18

Домашние животные - друзья человека. Если вы решили завести себе питомца - подойдите к этому вопросу серьезно и ответственно. Астрологи утверждают, что существует некоторая связь между вашим знаком зодиака и то, какому животному стоит отдать предпочтение. Об этом пишет Delfi.

Овны

Люди, рожденные под этим знаком, целеустремлены, достаточно энергичны, подвижны и решительны. Они очень часто являются лидерами в своих компаниях и любят все большое и сильное. Им подойдут такие животные, как: ирландский терьер, доберман, ротвейлер, мастифф и другие подвижные собаки, отличающиеся добрым нравом (если их не приучают к другому).

Тельцы

Эти люди уделяют особое внимание тактильным ощущениям, но они практически постоянно заняты всевозможными делами. Поэтому их выбор должен пасть на красивых животных, за которыми не требуется постоянный уход. К таковым относятся, например: шпицы, аквариумные рыбки, кошки различных пород (в том числе, дворовые мурки).

Близнецы

Представители данного знака - весьма разговорчивы и дружелюбны. Им очень трудно находиться в тишине и покое более нескольких часов. Поэтому выбирать им стоит не животных, а птиц, которых можно научить разговаривать: серого африканского или волнистого попугая, какаду.

Рак

Какое домашнее животное подходит этому знаку зодиака? Такое, о котором можно заботиться (котята, хомячки, собаки карликовых пород, гигантские улитки ахатины, черепахи и т.д.). Ведь Раки, сами по себе очень ответственные и домовитые, любят всех опекать.

Лев

Львы очень любят все необычное и экстравагантное, всегда стараются быть в центре внимания. А еще им присуща особая импульсивность. Поэтому и животных они выбирают практически случайно, по повелению сердца. Отлично этому знаку зодиака подходят: породистые кошки (к примеру, сиамские, флегматичные персы или дружелюбные сфинксы), крыски, шиншиллы.

Дева

Педантичным и любящим порядок во всем девам лучше заводить в доме чистоплотных и дружелюбных животных, от которых не бывает много грязи. Это: бернские пастушьи или китайские хохлатые собаки, левретки, кошки породы сфинкс, аквариумные рыбки.

Весы

Весы во всем и всегда ищут гармонию и красоту и обладают безупречным вкусом. А еще они очень любят развлекаться. Поэтому им стоит обратить внимание на зверьков, которые одновременно смогут и повеселить, и утолить эстетический голод. К таковым можно отнести: попугая "розовощекий неразлучник", канареек, белочек, котят, щенят. От приобретения животных, которых следует воспитывать, лучше воздержаться.

Скорпион

Эпатажным, экстравагантным, любознательным и впечатлительным представителям данного знака лучше всего завести в своем доме спокойных, тихо ведущих себя питомцев: игуану, пауков-птицеедов, удавов или крокодильчиков. Эти экзотически животные не доставят им беспокойства. Из обычных зверей можно приобретать только тех, у которых черный окрас. С другими Скорпионы не поладят.

Стрелец

Доброжелательным и энергичным Стрельцам придутся по нраву большие и благородные питомцы: собаки средних и крупных размеров, лошади, умные крысы. Они смогут для него настоящими компаньонами, с которыми можно активно проводить собственное время.

Козерог

Практичным и амбициозным Козерогам нужны животные, которые будут слушаться их во всем. В то же время они должны подчеркивать статусность своего владельца. Ведь стремление к подъему по социальной лестнице у представителей данного знака в крови. Какие питомцы соответствуют этому лучше всего? Немецкие овчарки, домашние рыси (пиксибобы), доги или кошки экзотических пород.

Водолей

Таким индивидуалистам, как Водолеи, нужно выбирать животных себе под стать - холодных, экзотических и необычных. Им больше всего подойдут: экзотические игуаны и собаки необычных пород (к примеру, лабрадоры или йоркширские терьеры). Кроме того, им можно приобретать зверьков, которых ни у кого из знакомых больше нет (к примеру, капибаров или миниатюрных ослов).

Рыбы

Рыбы хоть и добрые, но достаточно ленивые. Им подойдут любые животные, не нуждающиеся в особом уходе (к примеру, тропические рыбки). Хотя в случае необходимости они и любых других не оставят на произвол судьбы. Поскольку чувство ответственности в них тоже сильно развито.

Источник: https://from-ua.com