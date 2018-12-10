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Самые верные знаки зодиака среди мужчин
Как известно, личный гороскоп каждого знака Зодиака таит в себе массу подробностей о человеке
Время от времени все мы испытываем беспокойство за наши отношениях, стараемся придушить в себе угрызение мыслей вроде «а если он…», «а вдруг она…» Особенно сложно бывает тем, кто был обманут близким человеком, знает, насколько болезненным может быть предательство и меньше всего желает пройти через это еще раз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Как известно, личный гороскоп каждого знака Зодиака таит в себе массу подробностей о человеке, его характере и возможном поведении в той или иной ситуации. Заглянув в гороскоп, можно узнать и то, насколько ваш партнер ценит отношения, или же какова вероятность того, что он (она) пойдет на измену. Предлагаем читателю тройку наиболее верных знаков Зодиака, которые вряд ли перешагнут черту дозволенного, каким бы ни был соблазн.
ОВЕН
Вероятность измены со стороны Овнов - 50/50, безусловно, как и в ситуации с любым знаком. Однако Овны не бросают слов на ветер и лезут из кожи вон, чтобы выполнить обещанное. Очень ценят сложившиеся отношения, не рискнут ими попусту, как и не позволят сделать это своей половинке. Да, порой они идут на риски и авантюры, но только чтобы развеять скуку. Если же Овен начинает посматривать на других, то скорее всего, ему не хватает в отношениях ярких эмоций, динамики и красок. Они очень активные, и если партнеру не удается поддерживать их ритм - легко продолжают движение вперед без него. Но и здесь важный нюанс: Овны легко расстаются, но делают это честно и деликатно, они скажут вам правду в глаза, но вряд ли прибегнут к изменам.
ТЕЛЕЦ
Телец - один из самых верных спутников по жизни. Часто бывает так, что если представитель этого знака влюбляется, то это на всю жизнь. Они всерьез верят в любовь до самой старости и всевозможные супружеские клятвы. Складывается ощущение, что прекрасные принцы из сказок, все до одного - Тельцы по гороскопу. Единственная причина, по которой они могут обмануть партнера - если вдруг найдут доказательства, что сам же партнер с ними не честен. Это будет своеобразный реванш или акт мести.
ДЕВА
В отношениях с Девой можно спокойно выдохнуть - представителю этого знака Зодиака вполне можно доверять. Мужчин отличает сложный характер, часто стремление к одиночеству, долгим размышлениям, но исключительно честным отношениям, пусть даже на расстоянии. Еще одна особенность этого знака - он очень брезглив, в том числе в отношении случайных сексуальных партнеров.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, мужчины
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