Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м

24.12.2018 09:32

2019 год считается астрологически гораздо лучшим годом, чем предыдущий для всех знаков Зодиака. Поэтому, если что-то не получалось у Вас - в 2019 обязательно получится!

Но есть один знак Зодиака, которому повезет больше всего.

Ему будет сопутствовать успех и везение во всех сферах жизни.

И это - Стрельцы!

Для них год будет самым удачным из-за прохождения Юпитера. Он считается планетой великих благ и удачи.

Юпитер вошел в знак Стрельца в ноябре 2018 года и покинет его только в декабре 2019 года.

Кроме того, именно Юпитер является управителем этого знака. Другими словами планета возвращается в свой дом. А этот аспект считается приносящим пользу и удачу.

2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли. Это отразится на всех знаках Зодиака.

Источник: from-ua.com