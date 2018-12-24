Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Астрологический прогноз

Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м

24.12.2018 09:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м

2019 год считается астрологически гораздо лучшим годом, чем предыдущий для всех знаков Зодиака. Поэтому, если что-то не получалось у Вас - в 2019 обязательно получится!

Но есть один знак Зодиака, которому повезет больше всего.

Ему будет сопутствовать успех и везение во всех сферах жизни.

И это - Стрельцы!

Для них год будет самым удачным из-за прохождения Юпитера. Он считается планетой великих благ и удачи.

Юпитер вошел в знак Стрельца в ноябре 2018 года и покинет его только в декабре 2019 года.

Кроме того, именно Юпитер является управителем этого знака. Другими словами планета возвращается в свой дом. А этот аспект считается приносящим пользу и удачу.

2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли. Это отразится на всех знаках Зодиака.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, знаки Зодиака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх