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Архив - Астрологический прогноз

Три наиболее самовлюбленных знака Зодиака

31.12.2018 10:04
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Три наиболее самовлюбленных знака Зодиака

Самовлюбленные люди убеждены в собственном величии, а окружающим с ними крайне сложно. Астрологи говорят о том, что среди Овнов, Стрельцов и Водолеев чаще всего встречаются такие личности.

Самовлюбленные знаки Зодиака

1. Овен

Овны обожают, когда их хвалят. Им очень комфортно в отношениях, когда их признают и восхищаются ими. Самим же им любить другого человека крайне сложно.

Овны очень легко завоевывают уважение и симпатию абсолютно всех окружающих. Но, когда они начинают превозносить сами себя, это начинает всех раздражать. Будьте проще, и люди к вам потянутся!

2. Стрелец

Стрельцы могут ощущать себя как величественными, так и убогими... Мир для них черно-белый. Хорошо, когда рядом есть человек, который признает их неповторимость и уникальность. По уровню самовлюбленности они могут соревноваться только с Овнами.

3. Водолей

Представители этого знака искренне считают, что они лучше других. Даже если они открыто не говорят о своей уникальности, вы все равно будете чувствовать себя менее важными на их фоне. Говорят, что избавиться Водолею от нарциссизма помогает только влюбленность. Но даже в таких отношениях вторая половинка этого знака должна его восхвалять.



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
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