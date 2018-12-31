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Архив - Астрологический прогноз

Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года

31.12.2018 14:20
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Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года

Международный астролог Влад Росс спрогнозировал, каким знакам Зодиака больше всего не повезет в следующем году. По его прогнозу, главными лузерами-2019 будут представители двух разных по стихиям знаков — Рака и Девы.

«У людей, рожденных в сентябре под знаком Дева, трудности в новом году будут в работе», – рассказывает эксперт.

По его словам, Деву ждет «удар в ребро» от Юпитера, а у Рака весь год будет сохраняться противостояние и борьба Сатурна в Козероге.

«В плане работы и карьеры самые лучшие возможности, самая большая удача и всевозможное великолепие в делах будут в 2019 году у Стрельцов. Представители этого знака станут самыми большими счастливчиками года», — отметил астролог.

Влад Росс добавил, что Львам фортуна будет улыбаться точно так же, как и Стрельцу.

«Так что зодиакальные знаки Стрелец и Лев будут самым удачливыми в 2019 году: их ждет масса приятных сюрпризов от судьбы, они смело могут делать жизненные ставки и даже играть в лотерею — они будут часто выигрывать», — уверен Росс.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на год
 
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