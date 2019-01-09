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Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью
Вы ищете свою идеальную пару? Идеальным способом в поиске друга или партнера выступают знаки зодиакального круга. Совместимость знаков зодиака зависит от множества факторов. Показанные здесь пары знаков зодиака основаны на традиционных личностных качествах отдельно взятого знака.
Итак, перед вами знаки зодиака с наибольшим показателем совместимости:
Овен
Идеальный союз для Овна: Лев, Стрелец, Весы и Водолей
Овен сосредоточен на действии, а не на словах. Он наиболее совместим с огненными знаками Льва и Стрельца. Может быть расстроен воздушными знаками, такими как Весы. При этом их существенные различия можно объединить, чтобы отношения стали более прочными.
Телец
Идеальный союз для Тельца: Дева, Рыбы, Козерог и Весы
Телец является одним из самых стойких знаков. Ориентируясь на комфорт и стабильность, Телец может обеспечить стабильность в жизни такого чувствительного знака, как Рыбы. Телец также ценит искусство и наиболее духовные в жизни вещи.
Близнецы
Идеальный союз для Близнецов: Весы, Водолей, Лев и Стрелец
Близнецы любят интеллектуальные разговоры. Такие воздушные знаки, как Весы и Водолей обеспечат им порцию невероятного количества «острого на язычок» юмора.
Рак
Идеальный союз для Рака: Рыбы, Козерог, Близнецы и Скорпион
Рак является одним из самых чувствительных и эмоциональных знаков зодиака. Рыбы выступают идеальной парой в большинстве случаев. Козерог и Близнецы считают нежную натуру Рака весьма привлекательной.
Лев
Идеальный союз для Льва: Стрелец, Весы, Близнецы и Овен
Лев и Овен имеют мгновенную совместимость. Два огненных знака могут глубоко узнать друг друга. Лев находит полезный контраст в шутках Стрельца и сострадательной натуры Водолея.
Дева
Идеальный союз для Девы: Телец, Козерог, Скорпион и Рыбы
Знак Земли (Дева) лучше всего подходит для Тельца, Козерога и Скорпиона, но также может найти восхищение со стороны нежной Рыбы.
Весы
Идеальный союз для Весов: Овен, Близнецы, Телец и Водолей
Весы способны успокоить темпераментного Овна, на что не может претендовать ни один другой знак зодиака. Весы наслаждаются яркой индивидуальностью Близнецов. Тельцам подвластно оказывать успокоительное действие на Весы.
Скорпион
Идеальный союз для Скорпиона: Козерог, Рыбы, Скорпион и Телец
Говорят, что Скорпион — самый упрямый из всех знаков. Телец с головой быка обладает стойкостью, чтобы смириться с сильным характером Скорпиона.
Сам Скорпион находит больше контраста в Рыбах и Козероге.
Стрелец
Идеальный союз для Стрельца: Овен, Лев, Близнецы и Водолей
Стрелец имеет неосторожность легко заскучать. Эти четыре знака умеют поддерживать его с помощью блестящих бесед и спонтанных действий.
Козерог
Идеальный союз для Козерога: Телец, Рак, Дева и Рыбы
Очередной знак Земли, Козерог, заинтересован в долгосрочном и прочном партнерстве. Эти четыре знака выражают полную готовность в этом. Они станут хорошим дополнением к интеллектуальной личности Козерога.
Водолей
Идеальный союз для Водолея: Близнецы, Весы, Рыбы и Лев
Водолей таинственный и свободолюбивый. Проявляет склонность к двусторонней природе Близнецов. Водолей очарован мечтательными Рыбами.
Рыбы
Идеальный союз для Рыб: Рак, Дева, Скорпион и Рыбы
Рыбы — один из самых эмоциональных знаков. Огненный Скорпион прекрасно обращается к спокойствию и загадочности Рыб.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, совместимость, знаки Зодиака
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