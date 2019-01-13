Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру

13.01.2019 08:41

В жизни многие люди разочаровывались в тех, кому доверяли: одни оказывались мнимыми друзьями, вторые – недобросовестными коллегами, третьи разбивали сердца. Вероятно, даже скептики согласятся, что представители тех или иных знаков зодиака обладают похожими чертами характера. Например, могут быть ленивыми, вспыльчивыми или производить неизгладимое впечатление. Есть и те, первое представление о которых оказывается обманчивым. Наиболее к этому расположены следующие 3 знака зодиака.

1. Близнецы

Близнецы – настоящие хамелеоны ввиду двойственности их натуры. Они изменчивы и при этом умудряются быть везде одновременно, быстро адаптируясь к любым условиям. Врожденное любопытство побуждает их собирать информацию, которая может быть использована как во благо, так и во вред.

Представители этого знака стараются не показывать свою ненадежность. Но наступает момент, когда свои интересы они ставят выше: нарушают обещания, меняют планы и даже людей в своем окружении. Но их любят за веселый нрав, легкость на подъем и готовность к любым переменам.

2. Весы

Склонность Весов к аналитике и размышлениям может показаться достоинством, хотя не всегда эти качества оказываются таковыми для окружающих. Тщеславие, мстительность и эгоистичность – распространенные присущие этому знаку черты характера. Если его представителям не угодить, они вскоре нанесут ответный удар.

Весы постоянно находятся в поисках гармонии и расстаются со всем, что ее нарушает. При этом они тактичны, уважительны и стремятся быть добрыми со всеми.

3. Овны

Обаятельные весельчаки-Овны становятся душой любой компании. С ними легко и приятно до тех пор, пока в центре внимания остаются их интересы. Они упрямо идут к своим целям, игнорируя все препятствия. Жизнь с Овном похожа на лотерею: нежный и обходительный в один момент он превращается едва ли не в тирана уже через мгновенье.

Необязательность – еще одна характерная для них черта. Но если Овен поймет, что мир не вращается вокруг него одного, он способен меняться.

Это не значит, что настоящие «злодеи» встречаются только среди этих трех знаков. В каждом человеке есть хорошее и плохое начало. Например, Тельцы целеустремленные и трудолюбивые, но им иногда мешает упрямство. Раки заботливы и преданы, однако слишком чувствительны и эмоциональны, чем отталкивают людей.

Источник: https://from-ua.com