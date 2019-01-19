Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании

19.01.2019 13:03

Так природой в нас заложено что для большинства людей одиночество – это тягостное состояние. Но разные знаки Зодиака воспринимают это состояние по-разному. Кому то очень трудно в одиночестве, а кому то наоборот легко и просто. Но в любом случае необходимо знать, что уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар, пишет zerkalo.

Лев

Лев не может жаловаться на отсутствие окружения, однако его друзья делятся в основном на две категории: тех, кто ищет дружбу Льва, и тех, кого дружба Льва преследует. Для самого же Льва такие отношения зачастую являются либо погоней, либо бегством.

Рожденные в этом знаке Зодиака, как и Овны, слишком привлекательны и притягательны для того, чтобы пребывать в одиночестве. Причем Львов это касается независимо от того, в какой жизненной и материальной ситуации они находятся. Человек такого знака зачастую даже понятия не имеет, как это — не иметь друзей или спутника жизни, потому что такие ситуации в его жизни бывают редко. Редко, когда Лев остается наедине с собой, причем с годами начинает все больше ценить такие моменты.

Весы

Весы одиночество воспринимают как исключение и очень страдают, когда остаются одни на самом деле. Даже, если они находятся в кругу семьи, знакомых или родственников, но при этом считают, что друг другу не подходят, то не откажутся от новых знакомств. Пребывание среди других людей, в больших группах для них очень важно.

Зная, как тяжело переносят одиночество представители знака Зодиака Весы, не приходится удивляться, что они (так же, как и Дева) могут завоевывать симпатию лестью и подкупом. Так же, как и их соседи по Зодиаку, они любят окружать себя успешными персонами. Представители этого созвездия хотят, чтобы в их жизни все было гармонично и правильно, а одиночество для Весов не является правильным. Им для счастья нужно то, что в обществе считают нормой: семья, друзья и работа.

Рыбы

Если и есть знаки Зодиака, которые склонны к одиночеству, то это явно не Рыбы. Одиночества они очень боятся, поэтому быстро учатся быть привлекательными для других. Иногда в этой игре они перебарщивают и слывут людьми, лишенными «высших» чувств. Рыбы сделают почти все, чтобы быть приятными. Как хамелеон, они меняют не только цвет прически, но и черты личности в зависимости от общества, в котором находятся. Рыбы вынуждены функционировать в тяжелых для себя условиях и в условиях стресса могут стать даже вульгарными, хотя их природе такая черта чужда.

После многочисленных проб и ошибок Рыбы умеют найти правильный баланс и настоящих близких, которые ценят их такими, какие они есть. Но даже в огромном стремлении покончить с одиночеством Рыбы не могут (или не хотят) искоренять в себе недоверия в отношении других людей и мыслей о том, что любой союз с ними обречен. Так же, как другие в начале знакомства выдают кредит доверия, Рыбы поступают с точностью до наоборот.

Близнецы

Люди появляются в жизни Близнецов и исчезают из нее в таких стремительных темпах, что иногда последние этого даже не замечают. В потоке случайных знакомств они часто упускают шансы на счастье или гонятся за чем-то недостижимым, а потом оказывается, что оно того не стоило.

При этом гороскоп говорит, что Близнецы как знак Зодиака не любят одиночества. Люди в основном ценят их общество, и они тоже всегда стараются быть там, где что-то происходит. Близнец не закрывается у себя дома, поэтому проблема социального одиночества большинству представителей этого зодиакального знака совершенно неизвестна. А вот если говорить об одиночестве в личной жизни Близнецов, это несколько другая история. Такие люди редко остаются одни, но похвастать стабильными долгосрочными связями могут немногие представители этого знака.

Водолей

Мнение о представителях этого знака как о свободолюбивых созданиях, не признающих никаких связей и рамок, сильно преувеличено. На самом деле Водолея пугает одиночество, и он не переносит его так хорошо, как многие бы подумали. Именно поэтому он соглашается на множество поверхностных отношений, лишь бы не быть одному. Когда это так, ему кажется, что одиночество — это как смерть при жизни. Часто, чтобы забыться, Водолей бросается в водоворот развлечений и амурных приключений, которые, однако, не заполняют пустоты в его жизни и сердце.

Водолей постоянно ищет дружбы, но не всегда ему удается ее найти. Представитель такого зодиакального знака не понимает, что настоящая дружба — это очень редкое явление и что над ней нужно работать. Для Водолея же это готовый продукт, который достаточно вынуть из коробки.

Рак

Раки относятся к тем знакам Зодиака, которые любят культивировать пребывание наедине с собой. Однако отношение Раков к одиночеству совсем другое: они его боятся. Для них очень важно поддержание семейных связей даже с очень дальними родственниками. Важны для них и друзья, и они не могут понять людей, которые предпочитают обходиться без компании. Рак хочет всех одиноких друзей и знакомых или свести друг с другом и переженить, или найти им приятелей. Можно смело сказать, что Раки являются людьми социальными. Они хотят быть принятыми в семью, хотят быть частью группы, но в то же время жаждут внутреннего спокойствия и тишины.

Идеальное времяпрепровождение для Рака – это когда большая группа друзей или родственников находится в одном и том же помещении, но при этом каждый занят своим делом.

Скорпион

Скорпион очень ценит близких, но не умеет (или не хочет) целенаправленно завоевывать чьи-то симпатии. В результате его окружение состоит из нескольких категорий: людей, которым импонирует сам Скорпион; те, которые считают, что им выгодно быть рядом с ним; из тех, кто не перестает рассчитывать на романтические отношения и хочет завоевать его сердце, а также людей, которые связаны с ним профессиональными отношениями.

При всем при этом представитель «скорпионьего племени» всю жизнь страдает от ощущения одиночества, потому что всегда считает, что заслуживает большего, и потому, что ему трудно угодить. В то же время, это знак Зодиака, лучше всего переносящий одиночество и даже склонный к нему. Если уж такой человек придет к выводу о том, что никто не в состоянии заполнить пустоты в его жизни, то предпочитает быть сам себе лучшим партнером и другом.

Телец

Как относятся к одиночеству Тельцы? Гороскоп уверяет, что это один из самых больших их кошмаров и страхов. Причем здесь речь идет, скорее, не о семье, родственниках, а о жизненном партнере, который будет им особенно близок. Поскольку представитель этого зодиакального знака очень разборчив и предъявляет весьма высокие требования, ему нелегко найти настоящих друзей и партнеров.

Телец на все хочет наложить свой отпечаток, любит вещи, которыми пользуется и которые к нему приспособлены, и того же ищет в людях, хочет долгосрочных отношений, взаимной притирки.

Хотя Тельцы одиночество не любят, они все же не особенно интересуются новыми знакомствами. Скорее, такой человек хочет налаживания существующих связей, хочет признания своих недостатков и высокой оценки достоинств. Лишенный прочных дружеских и любовных отношений, он становится глубоко несчастным.

Стрелец

Стрелец редко бывает один, но это не означает, что он не страдает от одиночества. Это его самый большой страх и опасение. Он боится, что все его близкие и друзья куда-то исчезнут. И даже когда Стрелец находится в окружении толпы поклонников, родственников, в его воображении может время от времени появляться ужасающий призрак одиночества.

Стрелец удовлетворяется поверхностными знакомствами, но все равно ищет чего-то более глубокого. Он не хочет иметь много друзей и близких, а хочет иметь проверенных и надежных. Ему хочется иметь безопасную гавань, в которую можно приплыть, рассчитывая там на теплый прием и утешение. Стрелец очень быстро убеждается, что в мире гораздо больше поверхностных связей, чем реальных чувств. И с присущим ему идеализмом ищет именно последних…

Овен

Овен просто не может жить без пары, друзей, без окружения, потому что иначе чувствует себя совершенно больным. Да он никогда и не бывает одинок: даже брошенный и преданный, этот человек умеет найти себе утешение и поддержку. Знак Зодиака Овен и одиночество плохо сопоставимы: его представители никогда не сдаются и не теряют надежды на то, что когда-нибудь рядом с ними обязательно окажутся родственные души.

Этот человек может переживать периоды сомнений, но для него больше многих других подходят слова: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Помешать ему заново строить для себя жизнь, о которой он мечтает, искать пару, партнеров может только смерть.

Родившийся под этим созвездием никогда не остается на одном месте, а его энергия очаровывает окружающих настолько, что они всегда вращаются в его орбите. Поэтому одиночество Овен переживает редко, и страдать от него практически никогда не приходится.

Козерог

Такой человек не сильно хлопочет о знакомствах и связях, но, как правило, не бывает одиноким. В Козероге людей привлекает его правдивость и эмоциональное равновесие. В нем нет лжи и подобострастия, он не стремится приобретать друзей за счет неискренней лести. Обманывает он только тех, кто его предал и с кем он абсолютно перестал считаться. И все это только тогда, когда этот человек не в состоянии исключить их из своей жизни полностью. Если же есть такая возможность, Козерог предпочитает одиночество связям со случайными людьми.

Это знак Зодиака, который может быть, и не любит одиночества, но склонен и может его терпеть, не превращая в жизненную трагедию.

Дева

На вопрос, какие знаки Зодиака больше всего склонны к одиночеству, одним из ответов будет Дева. Нельзя сказать, что представители знака горячо и осознанно к нему стремятся, но они, по меньшей мере, не впадают в панику, когда остаются одни. В первую очередь Дева заинтересована в том, чтобы иметь партнера и друзей определенного уровня. Это очень разборчивые и критичные люди. Они могут разрушить даже многолетнюю любовную или дружескую связь, если вторая сторона не может соответствовать их высоким стандартам, или ее жизненная позиция намного ниже, чем позиции Девы.

У представителей этого зодиакального знака очень развито чувство того, что правильно, а что нет. Такой своего рода кодекс человеческих отношений у них записан в генах. Эти люди способны использовать лесть или применить методы подкупа, чтобы получить таких партнеров или друзей, каких они хотят иметь. От одиночества типичная Дева страдает только тогда, когда ее статус начинает быть предметом разговоров других людей. Ее мысли всегда очень логичны, поэтому она знает, что лучше быть одной, чем окружить себя «не теми» людьми.

Источник: https://from-ua.com