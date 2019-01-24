- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- Кровавая Луна 21 января: что нельзя делать в этот день – советы астрологов16:51
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы
Иногда просто диву даешься, насколько замужество меняет женщину! Одни девушки после свадьбы становятся настоящими хранительницами семьи, а другие буквально превращаются из принцесс в коварных ведьм!
Как меняются в браке женщины по знаку зодиака
Вот какой, по мнению астрологов, будет ваша избранница после свадьбы.
Женщина-Овен
В жизни девушки-Овна после свадьбы мало что изменится. Обычно эти дамы уделяют много времени карьере, поэтому выбирают себе в мужья только сильных мужчин!
Женщина-Телец
Такая жена практически идеальна и стремится создать уют в семье. Следует только учитывать, что в споре Тельца практически невозможно победить!
Женщина-Близнецы
Эта жена не станет ворчать или в чем-то упрекать супруга. А верность Близнецов гарантирует брак по настоящей любви.
Женщина-Рак
Девушки-Раки после свадьбы превращаются из принцесс в замечательных хозяек и прекрасных матерей. Их единственным недостатком является чрезмерная обидчивость.
Женщина-Лев
В браке Львица будет выглядеть как королева, оставаясь при этом заботливой женой. Вот только домашние хлопоты вряд ли будут важной частью ее жизни.
Женщина-Дева
Представительница этого знака зодиака "зациклена" на чистоте и опрятности. Поэтому иногда мужчину может напрягать то, что его жена постоянно чем-то занята по хозяйству.
Женщина-Весы
Важно знать, что самое главное для этих представительниц гороскопа - душевное равновесие. Любые неприятности сильно ее расстраивают, что сразу же сказывается на отношениях с супругом.
Женщина-Скорпион
Можно даже не сомневаться, что главой новоиспеченной семьи будет именно она. Ради сохранения мира и спокойствия ее супругу придется подчиниться!
Женщина-Стрелец
Представительница этого знака в браке будет отстаивать право на личное пространство и финансовую независимость. Цените, если она что-то делает по дому - для Стрельца это настоящий подвиг!
Женщина-Козерог
Как правило, мужья Козерогов достигают больших высот в карьере. Взамен такая жена нуждается в комплиментах и постоянном подтверждении любви.
Женщина-Водолей
Представительница этого знака вряд ли станет безвылазно сидеть дома, поскольку у этой разносторонней личности множество хобби. Если свобода жены-Водолея будет ущемляться, то она вполне может сбежать из семьи!
Женщина-Рыбы
Эти жены хороши тем, что не зациклены на материальной стороне брака. Они принимают супруга таким, какой он есть, но не дай бог мужчине ее хоть чем-то разочаровать. Чувства женщины-Рыбы могут быстро угаснуть в таком случае!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, женщины
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Как стареют знаки Зодиака
- Ракам не стоит ограничивать себя в желаниях: гороскоп на 15 апреля
- Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ22:25
- «Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России21:30
- "ДНРовцы" добили медиков громким решением - их принудительно записывают в ряды боевиков20:38
- В ОРДО объяснили, как получить «налоговую амнистию» в «республике»20:30
- Подразделения НВФ заявили о взятии в плен «десантника ВСУ»20:00
- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
- Режим Мадуро "посыпался": вслед за США страны массово начали признавать нового президента Венесуэлы 07:45
- Кабмин утвердил соцстипендии участникам боевых действий и пострадавшим на Евромайдане07:33
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ22:25
- В Харьковской области произошла стрельба. Есть пострадавшие22:00
- «Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России21:30
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Порошенко идет в президенты: стали известны место и дата его выдвижения на второй срок20:55
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем