Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы

24.01.2019 08:12

Иногда просто диву даешься, насколько замужество меняет женщину! Одни девушки после свадьбы становятся настоящими хранительницами семьи, а другие буквально превращаются из принцесс в коварных ведьм!

Как меняются в браке женщины по знаку зодиака

Вот какой, по мнению астрологов, будет ваша избранница после свадьбы.

Женщина-Овен

В жизни девушки-Овна после свадьбы мало что изменится. Обычно эти дамы уделяют много времени карьере, поэтому выбирают себе в мужья только сильных мужчин!

Женщина-Телец

Такая жена практически идеальна и стремится создать уют в семье. Следует только учитывать, что в споре Тельца практически невозможно победить!

Женщина-Близнецы

Эта жена не станет ворчать или в чем-то упрекать супруга. А верность Близнецов гарантирует брак по настоящей любви.

Женщина-Рак

Девушки-Раки после свадьбы превращаются из принцесс в замечательных хозяек и прекрасных матерей. Их единственным недостатком является чрезмерная обидчивость.

Женщина-Лев

В браке Львица будет выглядеть как королева, оставаясь при этом заботливой женой. Вот только домашние хлопоты вряд ли будут важной частью ее жизни.

Женщина-Дева

Представительница этого знака зодиака "зациклена" на чистоте и опрятности. Поэтому иногда мужчину может напрягать то, что его жена постоянно чем-то занята по хозяйству.

Женщина-Весы

Важно знать, что самое главное для этих представительниц гороскопа - душевное равновесие. Любые неприятности сильно ее расстраивают, что сразу же сказывается на отношениях с супругом.

Женщина-Скорпион

Можно даже не сомневаться, что главой новоиспеченной семьи будет именно она. Ради сохранения мира и спокойствия ее супругу придется подчиниться!

Женщина-Стрелец

Представительница этого знака в браке будет отстаивать право на личное пространство и финансовую независимость. Цените, если она что-то делает по дому - для Стрельца это настоящий подвиг!

Женщина-Козерог

Как правило, мужья Козерогов достигают больших высот в карьере. Взамен такая жена нуждается в комплиментах и постоянном подтверждении любви.

Женщина-Водолей

Представительница этого знака вряд ли станет безвылазно сидеть дома, поскольку у этой разносторонней личности множество хобби. Если свобода жены-Водолея будет ущемляться, то она вполне может сбежать из семьи!

Женщина-Рыбы

Эти жены хороши тем, что не зациклены на материальной стороне брака. Они принимают супруга таким, какой он есть, но не дай бог мужчине ее хоть чем-то разочаровать. Чувства женщины-Рыбы могут быстро угаснуть в таком случае!

Источник: https://from-ua.com