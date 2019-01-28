Астрологи назвали лучших мужей и отцов по знаку зодиака

28.01.2019 09:26

Этот гороскоп не для юных покорителей сердец, которые только стоят на пороге романтических отношений. Здесь речь пойдёт о серьёзной теме — семейной жизни и отцовстве. Ведь очень многое можно понять о человеке, опираясь на его астрологические характеристики. Муж и отец по знаку зодиака: что вас с ним ждет?

Овен

Хороший спутник, любовник и отец. Если Овен в браке счастлив, он станет защитником своей семьи, любящим и верным мужем, настоящим другом для детей. Стабильность во многом зависит от женщины, которой придётся разрешить мужу «командовать парадом» почти во всех сферах жизни. Импульсивность, невоспитанность и противоречия спутницы быстро выведут Овна из себя. Конфликтов в этом случае не избежать. Овен отличный отец. С таким папой малышам никогда не скучно. Он обязательно будет затевать активные мероприятия: катания, походы, рыбалку. Когда дети подрастут, они точно смогут сказать: «У меня было замечательное детство».

Телец

По знаку зодиака он замечательный хозяин и верный муж. Не любит криков и ссор. Терпелив и податлив. Любит уют и вкусно покушать. Не в его правилах сваливать всю домашнюю работу на жену. Но вам придётся закрыть глаза на мелкие капризы и случающуюся лень. Телец является исключительным собственником. Он не потерпит обманов, романов, даже флирта со стороны жены. Супружеская измена попросту разрушит брак. Телец — нежный родитель. Он тепло заботится о своём потомстве, не раздражается, не кричит, не ругает за шалости. В случае развода, всегда помнит о детях, принимает участие в их жизни. Являясь по натуре трудоголиком, с ранних лет прививает малышам навыки трудового воспитания и здоровые карьерные амбиции.

Близнецы

Человек настроения и поверхностного отношения к жизни. Часто бывает непостоянен. Это касается и поиска своего места под солнцем, и личной жизни. В юности непостоянен, в зрелости часто разводится. Близнец любит разнообразие, с этим ничего поделать нельзя. Чтобы жить с Близнецом, придётся быть разной каждый день. Многим девушкам это удаётся. Став отцом, Близнец чувствует ответственность. Старается дать ребёнку правильное воспитание: здоровую пищу, физическое и интеллектуальное развитие, культурное образование. Этот отец поощряет любознательность и радуется сообразительности малышей. Подросшим детям постоянно поднимает планку требований, порой делая её недосягаемой.

Рак

Это привлекательный и очень загадочный мужчина, поведение которого зависит от обстоятельств. При более близком знакомстве оказывается, что у него много требований к своей избраннице. Но бояться не стоит. Рак хороший семьянин. Он найдёт понимание у женщины, которая не стремится к шумным компаниям, не убегает к подружкам. Домосед по своей натуре, Рак будет обижаться, когда супруга меняет его общество на альтернативные варианты. Когда в семье появляются дети, Рак не стесняется брать на себя функции мамы. Он легко справляется с младенцем, а после и с подросшими малышами. Рак может быть слишком сильно увлечен процессом воспитания. В более зрелом возрасте на этой почве могут случаться конфликты с детьми, ведь мало кому понравится, когда его свобода ограничивается жесткими рамками.

Лев

Этот парень для своей любимой изо всех сил будет стараться обеспечить защиту и достаток. Власть, честолюбие и гордость, которые он замаскирует в период влюблённости, по-любому обнаружат себя. В семейной жизни, как правило, Лев спокоен и добр. Им можно управлять при помощи нежности, ласки и умеренной лести. Нельзя сказать, что Лев — это идеальный отец, но определённые плюсы в его воспитании есть. Лев старается дать своим детям всё самое лучшее, в том числе и образование. Малышей он балует, подростков контролирует. Опасность кроется в возможных педагогических неудачах. Если Лев видит, что он не справляется с функцией отца на 100%, ему нечем гордиться, а дети постоянно преподносят неприятные сюрпризы, то он может сильно разочароваться. В этом случае Лев перекладывает весь процесс воспитания на супругу.

Дева

Девы женятся с девизом: «Надёжность, практичность, постоянство». Не стоит ожидать от парня романтической страсти и импровизаций в супружеской спальне. Разве что на первых порах. Зато жена никогда не столкнётся с проблемой разбросанных носков и поломанной техники. У этого хозяина всё под контролем: жильё, поездка в отпуск, планирование детей. Понимая всю ответственность отцовства, Дева будет стараться научить своих отпрысков всему на свете, передать весь свой опыт и приумножить его. Во взрослой жизни дети не раз вспомнят отцовские наставления.

Весы

Спокойный и покладистый нрав Весов создаёт атмосферу согласия в доме. Этот мужчина нуждается в стабильности и редко разводится. Обеспечить семью — дело чести для него. Хотя в финансовых вопросах они не слишком преуспевают, на комфортную жизнь должно хватать. С детьми будет ладить, иногда затевать подвижные забавы, но чаще выбирать интеллектуальную игру. На ночь рассказывать добрые сказки, стараясь привить малышам уверенность, что добро всегда побеждает зло.

Скорпион

Дом для этого знака зодиака — крепость. Скорпион является лучшим любовником из всего зодиакального круга. Беда в том, что эти парни часто позволяют себе секс на стороне, хотя всех ровнять под одну гребёнку, конечно, не стоит. Природа создала Скорпиона эгоистом. Требовать от него изменить свою натуру глупо. Но есть десятки способов для того, чтобы приручить этого строптивца. Пожалуй, самый сложный папа, какой только может быть. Свой авторитет Скорпион поддерживает тотальным контролем и постоянными нравоучениями. Чему он точно научит своё чадо — это постоять за себя, что тоже очень важный навык в наше время.

Стрелец

Стрелец в любви — искатель приключений. Даже в браке он не успокоится. Это ещё тот авантюрист, с которым точно не соскучишься. Женятся эти мачо когда понимают: «Такую девушку упускать нельзя». Стрелец в браке будет защитником и добытчиком. С маленькими детьми общий язык находит плохо, но если супруга проявит капельку терпения и подскажет игры по возрасту крохи, всё может кардинально измениться. С подростками проблем не будет. Отец запросто станет им настоящим другом.

Козерог

Серьёзных недостатков в этом парне нет. Да, он бывает упрям, может встать с плохим настроением, но это не является препятствием к дружеской семейной идиллии. Когда Козерог становится отцом, он раскрывается ещё глубже. Козерог — прирождённый педагог. Сначала он становится нянькой, после психологом, другом и помощником своим детям. Хотя Козерог скуповат на эмоции, не сюсюкает, не кокетничает и не потакает всем капризам своих отпрысков, он становится детям той опорой, которая выдерживает любой шторм.

Водолей

Несмотря на свободолюбивый нрав, он неплохой муж по знаку зодиака. Водолей быстро вливается в родовой клан семьи своей избранницы, всем нравится, хорошо зарабатывает. Он полностью доверяет жене, не контролирует её, не заставляет менять привычки. Даже в ссорах идёт на компромисс. Если семья распалась, старается сохранить хорошие отношения. Однако разводов с этим знаком больше всего. Водолей редко становится образцовым отцом, но такие случаи известны. Бесшабашная непредсказуемость не оставляет мужчине времени на собственных детей.

Рыбы

Чувственный и преданный партнёр. Любовь в жизни этого мужчины занимает большое место. Он любит со стихами, мольбертом и кистями в руках — непревзойдённый романтик. Всю бытовую часть жизни жене придётся выполнять самостоятельно. Принуждать и взывать к совести супруга бесполезно. Что касается отцовства, тут как повезёт. Это единственный знак, от которого реально не понять, чего ожидать. Одни папаши полностью пускают воспитание детей на самотёк. Другие, заметив талант или выраженный к чему-то интерес, стараются развить способности чада. Есть Рыбы, которые становятся настоящим примером для остальных родителей, так хорошо они справляются с миссией отцовства.