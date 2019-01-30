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Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
Темная сторона знаков Зодиака лучше всего известна астрологам. Именно они и составили рейтинг – кто из представителей зодиакального круга – самые темные знаки Зодиака, а кто наоборот. Каждый знак зодиака скрывает своего монстра, пишет Главред.
Какой ты демон по знаку Зодиака
Первыми с конца оказались Весы: они признаны самыми чистыми представителями зодиакального круга. Мол, и верные, и не злобливые. Впрочем, демон есть и у них – это двуличие: могут резко менять точку зрения, и за спиной говорить не то, что в глаза. Двуликий Янус по знаку Зодиака точно был Весами!
Далее следует Телец. Они улыбчивы и позитивны, распространяют вокруг себя ауру счастья. Однако недаром говорят: упертый как бык. Их демон – это упрямство. Если они уверились в своей правоте – то достичь с ними компромисса практически невозможно.
Третьи с конца – Рыбы. Представители этого знака щедрые и заботливые. Но в этом омуте водятся те еще монстрики. Их темная сторона проявляется в том, что зачастую эти ребята слишком уж легко уступают соблазну, поддаваясь авантюрной идее.
Стрелец ненавидит лицемерие, а любимых людей (семью и близких друзей) всегда и во всем ставят на первое место. Но во имя этой любви они способны практически на все, в том числе и на весьма безнравственные поступки. Ради "своих" они пойдут по головам, причем без всяких моральных угрызений.
Всегда помочь друзьям готов и Водолей. Для них представители знака в лепешку расшибутся. Однако это знак зодиака, который довольно злопамятен: если Водолей решил, что вы его предали или просто разуверился в ваших отношениях – то вы рискуете во всей красе испытать на себе его бесчувственность.
Близнецы бывают то хорошими, то плохими – тут от многих факторов дело зависит. При этом внешне они, как правило, те еще няши и лапы. Их демон – это манипулирование окружающими. Причем "дергать за ниточки" Близнецы не только умеют, но и очень любят, занимаясь этим не из необходимости, а по велению души, так сказать.
Лев – щедрый, спокойный и дружелюбный. Но и у него есть монстр – эгоистичность вплоть до тщеславия. А уж если он решит, что его обидели или, не дай бог, предали, то мстить будет болезненно.
Рак по натуре знак спокойный, даже меланхоличный, однако внутри у него кипят жуткие страсти. И чтобы скрыть свои "грязные мыслишки" (они сами считают их таковыми), Раки часто пользуются услугами своего демона – лжи. Зачастую они считают свою ложь безобидной, но любителям правды и искренности так может не показаться.
Более иных знаков Зодиака располагает к себе Дева. Однако и у них есть свой монстр – зависть. Порой она толкает их на весьма неприглядные поступки. Себя же они считают чуть ли не "Леди Совершенство" во всех отношениях.
Овны – люди компанейские. Но они довольно легко поддаются своему демону – гневу. В пылу "праведного гнева" эти ребята способны на гадкие, а порой и жуткие поступки. К слову, если вспомнить про самые жестокие знаки зодиака, то Овен как раз входит в топ.
Козерог – надежный и верный, но только до поры, до времени. Если представитель этого знака в ком-то разочаровался, то его демон – равнодушие – проявляется в полной мере.
И, наконец, самый демонический знак Зодиака, по мнению астрологов, это Скорпион. Они упорны и пытливы. Но слишком уж часто поддаются подозрительности и мстительности. Как уже отмечалось, считается, что Скорпион – самый ужасный знак Зодиака, ведь он подозрительный, злопамятный и скрытный.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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