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Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака
Представители некоторых знаков Зодиака ладят друг с другом замечательно, а другие вовсе не могут ужиться. Кому же предначертано быть вместе небесами? Есть ли среди знаков Зодиака самая крепкая пара, настоящие родственные души? Оказывается, такая пара действительно существует - магическая связь возникает между Девой и Водолеем.
По мнению астрологов, у этих знаков на удивление схожие цели и представления о мире. Оба хотят сделать мир лучше, они убежденные гуманисты и смотрят в будущее с надеждой. Дева будет дарить Водолею щедрую заботу, а он в ответ становится для своего соулмейта опорой и источником вдохновения.
Конечно же все не будет сразу идеально, ведь оба знака любят читать нравоучения, вот только Девы этого терпеть не могут.
Конфликты все-равно не способны разрушить этот небесный союз.
Девы прячут в рукаве уникальный козырь - они знают, как подобрать ключик к своей пассии.
Водолей, в свою очередь, оказывается абсолютно безоружным перед остроумной и педантичной Девой, которая может дать ему фору в любой интеллектуальной сфере. Хоть это и необычно, но именно благодаря этому из них получается идеальная пара. В данном случае противоположности действительно притягиваются! Практичная Дева и мечтательный Водолей как нельзя лучше дополняют друг друга!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, астрология, знаки Зодиака
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