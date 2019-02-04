3 знака Зодиака, которым не стоит доверять

04.02.2019 10:16

Когда дело касается благонадежности, мы все время от времени грешим. И это нормально. Мы можем солгать во благо или забыть перезвонить другу. Тем не менее, по словам астрологов, некоторым знакам Зодиака, нельзя доверять, потому что они, наиболее вероятно, подведут вас. Вот они:

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы — сложный знак, который ненадежен по ряду причин, одна из которых – их нерешительность и неумение сделать выбор. Близнецы — социальные хамелеоны с множеством масок за пазухой, и их логическое мышление и любопытство, в конечном итоге, могут привести к проблемам. Этот воздушный знак требует разнообразия во всех смыслах этого слова. Они могут лгать, чтобы добиться желаемого, даже ненамеренно.

Но Близнецам можно доверять, если они захотят удержать вас в своей жизни. Все, что от вас потребуется, это комфортное и глубокое общение. Чаще делитесь своими мыслями, чтобы склонить Близнеца делиться истинными фактами. Да и сами Близнецы, вероятней всего, хотят быть более открытыми и не подлыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев — зодиакальная звезда, которая обожает привлекать к себе внимание. Это означает, что у них ослепительная личность, и находиться с ними рядом весело. Но это также означает, что они могут низко упасть, чтобы выделиться.

Они чувствуют себя пупом вселенной, и из-за этого могут не нарочно выдать чужие секреты или предать.

Конечно, ничто из этого не является неоспоримой истиной. И Лев может быть отличным другом, достойным человеком и заслуживающим доверия партнером. Все, что требуется, — это быть открытым относительно того, сколько внимания ему требуется от друзей и партнера. Зная, что в нем нуждаются, Лев будет более открытым и менее склонным искать внимания на стороне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец обожает свободу и жаждет побывать всюду. Он любит путешествовать, проживать жизнь на полную катушку, изучать что-то новое, встречать новых людей. И, хотя у него насыщенная и прекрасная жизнь, она может привести его к мышлению «не останавливаться ни перед чем», заставляя Стрельца пренебрегать людьми и причинять им боль.

Иногда этот огненный знак может казаться скрытным и эгоистичным, но это вызвано их кочевым образом жизни и способностью видеть картину в целом. Стрелец всегда странствует, это то, что заставляет его чувствовать себя живым. Он пребывает в постоянных поисках лучшего, и вы не в праве обвинять человека в том, что он жаждет лучшей жизни.

В то время как Стрелец не должен менять себя в корне, осознание этой тенденции может помочь ему избежать причинять боль другим людям или ущемлять своих друзей и партнеров в стремлении к их мечтам.

Источник: soulpost.ru