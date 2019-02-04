5 самых требовательных знаков зодиака

04.02.2019 07:14

Сегодня в нашей статье вы узнаете о пятерке самых требовательных знаков зодиака. А вы есть в этом списке?

1. Дева

Критикующая и осуждающая Дева, несомненно, является самым требовательным знаком во всем зодиакальном круге. Она очень критически относится к людям, которые, по ее мнению, работают не так усердно, как она.

В то время как сами Девы очень критично подходят к людям, они на самом деле невероятно чувствительные люди, которые могут резко реагировать на критику или осуждение в свою сторону. Именно в эти моменты проявляются их настоящие эмоции, которые они упорно стараются сдерживать.

2. Скорпион

Иногда бывает очень тяжело находиться рядом со Скорпионом. Возможно, это самый загадочный знак, поскольку он держит свою личность за семи замками, но все же умеет очаровывать людей своей отчужденной внешностью.

Попытка узнать Скорпиона может показаться невыполнимой миссией, поскольку он часто дает вам лишь небольшую возможность узнать о себе больше. Но при этом всегда ожидает от вас внимания к своей личности. Если вам удастся наладить отношения со Скорпионом, его уровень ожидания только возрастет. Будучи самым ревнивым знаком зодиака, Скорпион станет особенно недоверчивым, если почувствует хоть малость холода с вашей стороны.

3. Лев

У каждого есть тот самый друг Лев, который просто живет в центре внимания. Хотя мы знаем, что Львы – душевные и щедрые люди, они могут также легко увлекаются своими собственными достижениями и имиджем. В таком настроении Лев может потерять чувство такта и забыть подумать о чувствах окружающих.

Любая попытка отодвинуть разговор от них ощущается как нападение на эго самого гордого знака зодиака. Ведь только Лев должен быть в центре внимания, что он и требует от своего окружения.

4. Овен

Их импульсивность и стремление постоянно испытывать новые эмоции заставляют вас чувствовать себя обязанным развлекать его. Но еще хуже то, что Овен безумно любит конкуренцию.

Его способность превращать обычные бытовые дела в соревнование жизни или смерти раздражает, особенно когда это происходит по несколько раз на дню. А его постоянное хвастовство явно не нравится окружающим.

5. Рак

Как водный знак, должно быть очевидно, что Рак – самый эмоционально требовательный зодиак. Под влиянием своей правящей планеты, Луны, Раки часто испытывают спорадические эмоциональные колебания.

Несмотря на то, что они слабо контролируют эти настроения, они могут стать очень темпераментными в эти периоды, переходя от печали к беспокойству, а после к счастью. Их эмоциональная нестабильность требует вашего полного внимания и поддержки – и даже тогда они могут почувствовать себя неправильно понятыми и попросить вас уйти.

Источник: alice-journal.ru