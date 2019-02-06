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Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам
На текущей неделе хороший астрологический гороскоп будет у Водолеев: Солнце и Меркурий будут находиться в этом знаке Зодиака.
Как рассказал астролог Влад Росс, для этого знака Зодиака всё будет складываться очень успешно.
"Поскольку Водолеи – великие комбинаторы, на этой неделе им будет везти – так же, как мошенникам и ворам. Особенно в поездках, в переговорах, в связях. Удачно будут решаться коммерческие вопросы, заключение сделок и прочее", - рассказал он в прогнозе на uaportal.com.
По его словам, в какой-то мере это относится и к Близнецам, поскольку они – двойственные личности, звезды на этой неделе будут благоприятствовать и этому знаку Зодиака.
Астролог отмечает, что представители этого знака Зодиака могут удачно заключать договора партнерства – по финансам, деятельности, работе - с перспективой на будущее.
Говоря о гороскопе для Весов, Влад Росс сообщил, что бурная любовная жизнь может перерастать в долгосрочные отношения, поскольку Венера – планета, управляющая этим знаком, - входит в Козерог. Если Весы еще не женаты или не замужем, они могут повстречать свою вторую половинку, того или ту единственную и неповторимую.
"А вот для Овнов складывается не очень хорошая ситуация. Они очень прямолинейны, открыты, верят на слово, импульсивны, поэтому больше всего рискуют оказаться жертвами мошенников и нечестных людей. Кроме того, Марс продолжает идти по этому знаку, там же находится и Уран, поэтому у Овнов могут быть неприятности в дороге, ДТП и прочее. Рекомендую им воздержаться от дальних поездок", - говорит астролог.
В то же время, по его прогнозу, не очень хорошей неделя будет и для зодиакального знака Раков. Влад Росс прогнозирует неурядицы могут быть в личных отношениях, с женой, с мужем. Их могут подводить деловые партнеры. Могут быть какие-то отсрочки, сложные ситуации с судами, на них могут навешивать ярлыки. Возможно большое противостояние.
"Ну и для Козерогов неделя будет не сахар. Несмотря на то, что Венера войдет в этот знак Зодиака, все-таки будет сказываться негативное влияние Луны перед новолунием также в Козероге. Прохождение Сатурна по точке затмения говорит о том, что больше всего долгов по кармическому счетчику на этой неделе придется заплатить именно им. Что-то у них может рушиться. Например, может разбиться хрустальная ваза или что-то сломаться. Кстати, больше, чем кому-либо еще, поход к психотерапевту поможет именно Козерогам - им необходимо настроиться на лучшее", - добавил астролог.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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