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Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале
Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в феврале 2019 года ждет сложный период, пишет tip.by.
По его словам, не стоит расслабляться Львам, ведь февраль может преподнести неожиданные сюрпризы и не всегда приятные. Астролог отмечает, что планеты и звезды будут находиться в негативном положении, что может стать роковым стечением обстоятельств. В этом месяце могут обостриться финансовые проблемы, а новые трудности в работе и личной жизни могут быть спровоцированы соединением Юпитера и Меркурия.
Для людей, родившихся под знаком Девы, последний месяц зимы может стать временем хаоса и неразберихи. В это время жизнь может усложнить навязчивое раздражение, однако утешение может прийти с неожиданной стороны: стоит надеяться на удачу в любви благодаря позитивному аспекту Венеры.
И наконец Рыбам Павел Глоба прогнозирует полный переворот жизни в ферале. Астролог предупреждает, что в этот месяц стоит пересмотреть свои позиции по многим вопросам, а также жизненные приоритеты. По его словам, особое внимание следует обратить на сферу финансов, а также можно ожидать увлечения новыми знаниями и оккультизмом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, февраль, астролог
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