Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю

14.02.2019 09:15

Астролог дала прогноз по состоянию здоровья у знаков зодиака на неделю (с 13 по 19 февраля). В среду и четверг могут беспокоить спазмы, судороги, резкие боли, особенно головные, а также нестабильная высокая температура тела. Почки будут ослаблены 18 и 19 февраля.

♈ Овен Резкие колющие боли и спазмы, температура без видимых причин.

♉ Телец С пятницы могут проявиться заболевания в области горла и щитовидной железы. Отнеситесь к лечению серьезно.

♊ Близнецы Сырой кашель пройдет к выходным. Уделите внимание почкам.

♋ Рак В выходные хорошенько прогрейтесь, чтобы легкая простуда не перешла в хроническую форму.

♌ Лев Возможны резкое повышение температуры и головная боль без симптомов заболевания. Это нервы.

♍ Дева Почки дадут о себе знать. Для лечения и профилактики лучше подойдут натуральные травы или чаи.

♎ Весы Вы можете почувствовать большую ответственность или страх. Это почки сигналят о неблагополучии. Им нужны сухое тепло и отвары трав.

♏ Скорпион Могут проявиться хронические заболевания или долго тянуться обычная простуда.

♐ Стрелец Ничего серьезного. Могут быть небольшие спазмы или нервное напряжение.

♑ Козерог Вены на ногах потребуют вашего внимания. Массаж не подходит, а втирание мазей выручит вас.

♒ Водолей Чувство, что "голова кипит", пройдет к выходным. Осторожно с электротехникой.

♓ Рыбы Следите за питанием. Возможно постепенное, незаметное накопление токсинов, без признаков отравления.

Источник: https://from-ua.com