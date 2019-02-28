Гороскоп здоровья до 5 марта

28.02.2019 07:45

Неделя (с 27 февраля по 5 марта) потребует особого внимания к венозной системе. Возможны спазмы, прострелы, обострение вегетососудистой дистонии.

♈ Овен Хорошее самочувствие, но слабость будет ощущаться.

♉ Телец Сильное нервное напряжение до субботы. Могут начаться простудные заболевания, но заметить их удастся не сразу.

♊ Близнецы Находятся новые и новые возможности избежать болезни.

♋ Рак Не делайте резких переходов: еда — голод — еда. Вы можете заработать спазмы желудка.

♌ Лев Резкий спад от активности до хандры и обратно не связан со здоровьем.

♍ Дева Пересмотрите свои подходы к лечению и особенно к водным процедурам и употреблению соков.

♎ Весы Выбиты из равновесия нервозной обстановкой. Уделите максимум внимания почкам и венам.

♏ Скорпион Долгожданная бодрость появится только в воскресенье.

♐ Стрелец Заболеваний нет, но и сил маловато. Принимайте витамины.

♑ Козерог Заболевания не дают о себе знать. Ведите здоровый образ жизни и не промерзайте.

♒ Водолей До субботы могут беспокоить процессы кровообращения, а потом вы поймете, что вам нужно делать.

♓ Рыбы Много забот и ответственности требуют уделить больше внимания профилактике здоровья и питанию.

Источник: https://from-ua.com