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Гороскоп здоровья до 5 марта
Неделя (с 27 февраля по 5 марта) потребует особого внимания к венозной системе. Возможны спазмы, прострелы, обострение вегетососудистой дистонии.
♈ Овен Хорошее самочувствие, но слабость будет ощущаться.
♉ Телец Сильное нервное напряжение до субботы. Могут начаться простудные заболевания, но заметить их удастся не сразу.
♊ Близнецы Находятся новые и новые возможности избежать болезни.
♋ Рак Не делайте резких переходов: еда — голод — еда. Вы можете заработать спазмы желудка.
♌ Лев Резкий спад от активности до хандры и обратно не связан со здоровьем.
♍ Дева Пересмотрите свои подходы к лечению и особенно к водным процедурам и употреблению соков.
♎ Весы Выбиты из равновесия нервозной обстановкой. Уделите максимум внимания почкам и венам.
♏ Скорпион Долгожданная бодрость появится только в воскресенье.
♐ Стрелец Заболеваний нет, но и сил маловато. Принимайте витамины.
♑ Козерог Заболевания не дают о себе знать. Ведите здоровый образ жизни и не промерзайте.
♒ Водолей До субботы могут беспокоить процессы кровообращения, а потом вы поймете, что вам нужно делать.
♓ Рыбы Много забот и ответственности требуют уделить больше внимания профилактике здоровья и питанию.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, гороскоп, астрологический прогноз
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