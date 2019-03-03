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Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте
Устали от проблем и ищите ответы на вопросы о своей жизни? Тогда узнайте, что готовит вам судьба в марте 2019 года.
Это - месяц общения и исправления ошибок. И если вы все сделаете правильно - получите то, что заслужили, пишет lifter и Thought Catalog.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
В этом месяце вы будете доверять своему романтическому чутью. Помните: общение является ключевым. Говорите то, что давно хотели сказать. Отдалитесь от того, что причиняет вам боль.
Овен (21 марта - 19 апреля).
Все в вашей жизни изменится. Вас ждет захватывающее событие, во время которого обретете любовь и дружбу. Просто нужно немного подождать.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Вы знаете, чего хотите от потенциального партнера в отношениях. И если что-то не так - вы знаете, что с этим делать. Будьте открыты и готовы, вы справитесь с любыми трудностями.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Вы хотите, чтобы ваши отношения и дружба улучшились, но не знаете, как этого добиться. Если вы застряли в определенном умонастроении, вам нужно сделать все возможное, чтобы чувствовать себя хорошо.
Рак (21 июня - 22 июля).
У вас есть уверенность, идите за своей мечтой. Четко скажите Вселенной, чего вы хотите, и она вам поможет.
Львы (23 июля - 22 августа).
Вы уверены в том, что из-за ситуации в прошлом, вы чувствуете себя не так, как хотели бы. Но перестаньте есть самого себя, а лучше постарайтесь исправить то, что происходит сейчас.
Дева (23 августа - 22 сентября).
Вы научитесь освобождаться от плохих мыслей. Вы сейчас держите свою жизнь под контролем. И начинаете лучше понимать, чего вы хотите от любви.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Вы хотите баланса в отношениях, но не каждый сможет вам это дать. Попрощайтесь с вредными привычками или плохим мышлением, которые удерживают вас от потенциальных отношений.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Доверяйте своей интуиции, особенно когда человек или ситуация из прошлого возвращаются в вашу жизнь.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Работайте над собой и своими прошлыми ранами. Отправьтесь в места отдыха, восстановите свою душу и свой ум.
Козерог (22 декабря - 19 января).
Вы ответственны и работоспособны, и это здорово, но вам нужно все отпустить и отдохнуть. Переключите свое внимание на другие вещи. Это принесет вам пользу.
Водолей (20 января - 18 февраля).
Вы не можете никого спасти. Конечно, это важно делать добро для других, но не берите слишком много на себя. Ставьте свои приоритеты на первое место.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, март
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