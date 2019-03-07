Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го

07.03.2019 09:00

Весна ставит перед людьми новые цели, открывает новые возможности, но некоторым представителям гороскопа будет сопутствовать особая удача, которая поможет быстрее оказаться на пьедестале успеха. Узнайте, входите ли вы в пятерку лидером, которым удастся разбогатеть в марте 2019 года?

Овен

Начало весны будет довольно неоднозначным у Овнов, а все из-за их отрицательной энергетики и негативных эмоций, но уже к концу марта ситуация изменится. Представители этого знака станут более харизматичными, обаятельными и уверенными себе, они будут вызывать у окружающих только положительные эмоции, чем добьются расположения людей, обретут полезные связи в деловой сфере. Овны пересмотрят свой взгляд на очень многие вещи и изменят мнение относительно некоторых вопросов, это позволит взглянуть на жизнь под более правильным углом и изменить ее к лучшему

Близнецы

Целеустремлённых и амбициозных Близнецов успех ждет с самого начала весны, главное не плыть по течению, а предпринимать какие-то действия для достижения успеха. Смотрите по сторонам, обращайте внимание на детали, не оставляйте без внимания доброту и щедрость по отношению к вам. Не зацикливайтесь на проблемах, многие из них решатся в апреле-мае сами по себе, не требуя вашего вмешательства. В основном, звезды будут благоволить и помогать вам в любом начинании, не упустите свой шанс.

Лев

Этой весной Львам нужно научиться быть жизнелюбивыми, открыться миру и поверить в себя, тогда для них все сложится самым наилучшим образом. Желание двигаться вперед - залог успеха и финансового благополучия для представителей этого знака Зодиака. Если Львы не упустят свой шанс, то весна станет временем перемен и позитивных изменений, появятся полезные связи и знакомства, удачно разрешатся старые проблемы и конфликты.

Скорпион

Все три месяца весны будут для Скорпионов очень продуктивными, им будет сопутствовать финансовая удача и везение. Но нужно проявить оригинальный ум, а не руководствоваться стереотипами и предрассудками, иначе никаких позитивных перемен не будет. Наведите порядок в доме, будьте позитивны и открыты всему новому. Не стоит строить слишком смелых планов, так как ситуация может не единожды измениться, лучше учитесь подстраиваться под обстоятельства.

Козерог

Козерогов весной ждут позитивные изменения в материальной сфере, а все благодаря тому, что они смогут преодолеть все свои сомнения и страхи, перестанут бояться рисковать, а начнут действовать. Будьте осторожны, так как активизируются ваши враги и недоброжелатели, которые будут стараться помешать вашим планам, проявите мудрость, не выходите в открытую конфронтацию, лучше держите врагов как можно ближе, чтобы всегда знать об их намерениях. Будьте сдержанны, хладнокровны и самокритичны, руководствуйтесь, в первую очередь, головой, а не эмоциями.

Источник: from-ua.com