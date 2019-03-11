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Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака
Доброта — положительное личностное качество, которое многообразно проявляется в зависимости от характера, стиля жизни, темперамента, воспитания. Порывы, идущие от души — настоящее чудо, о котором не стоит молчать.
Овен
Овен не разменивается на мелочи. Он спасатель! Нельзя сказать, что Овен особо внимателен к чувствам окружающих. Но совершенно точно то, что он не пройдёт мимо чужой беды, всегда протянет руку помощи.
Он не будет отсиживаться и ожидать, пока ситуация разрешится сама, а возьмёт инициативу в свои руки. Не нужно думать, что Овен будет советоваться — это не в его правилах. В критической ситуации Овен сначала бросается на выручку, а уж после оценивает масштаб опасности.
Телец
У Тельца доброе открытое сердце. Это один из самых больших добряков в зодиакальном круге.
Своей душевностью Телец готов поделиться со всеми — обнять весь мир. Он материалист по натуре и считает, что, оказывая помощь, нужно одеть, обуть, накормить. Делает всё абсолютно бескорыстно и очень тактично. Нужно заметить, что порой окружающие чрезмерно пользуются его добротой.
Близнецы
Степень великодушия Близнецов невозможно измерить всеобщим мерилом доброты. Близнец всегда готов понять, утешить и подбодрить. Но проживать снова и снова неприятный эпизод, при этом проливая крокодиловы слёзы, не в его правилах.
По-настоящему проявлять добрые чувства и участие Близнец будет к самым родным людям. А это намного важнее, чем пытаться спасти весь мир.
Рак
Доброта Рака проявляется в заботе. Старшие родственники всегда могут рассчитывать на внимание и уход. Супруги — на полное погружение в проблему. Дети — на огромную порцию внимания. А вот коллеги по работе — на оказание помощи. Даже домашние любимцы получат от Рака большую долю заботы.
В проявлении тёплых чувств к чужим людям Рак избирателен. Он не готов тратить своё время и деньги на незнакомых. Но это не значит, что он не способен на сострадание и сочувствие.
Лев
Великодушие и благородство занимает в жизни Льва большую роль. По мере сил Лев старается радовать родных, создавать приятные моменты, проявлять внимание.
Льву важно не просто сделать подарок, а показать свою щедрость. Он старается не просто выручить товарища, а довести дело до логического завершения. Лев может устроить настоящий аттракцион щедрости. При этом ему важно услышать одобрение и восхищение.
Дева
Сдержанность Девы никак не влияет на добрые чувства, доставшиеся ей от природы. Опека — вот основное проявление человеколюбия, которое можно наблюдать в этом знаке.
Дева старается обогреть всех, кто занимает хоть какое-то место в её жизни. Она не опоздает к приходу поезда, встречая дальнего родственника на вокзале. А также не забудет купить хлеб для старенькой соседки. Что касается родных, то им просто повезло быть рядом со знаком, способным растопить не одно сердце.
Весы
Весы — это добряки, которые относятся ко всему с любовью и гармонией. Дружить с ними — одно удовольствие. Даже обидевшись, они не могут резко поставить нахала на место. Резкость и грубость несовместимы с их восприятием жизни.
Окружающим могут казаться суховатыми, но это просто скромность. Весы не любят выставлять истинные чувства напоказ. С близкими поделятся последней рубахой и краюхой хлеба, накормят бездомную собаку, подадут милостыню нищему.
Скорпион
Никакие сложности характера не отражаются на добрых чувствах Скорпиона, проявляющихся в виде отзывчивости. Чуткость и готовность оказать помощь человеку, попавшему в беду, — обычное дело для Скорпиона.
Его несносный характер может проявиться после. Но в период трудностей — это великодушный и обходительный человек. Он более других знаков согласен с Сент-Экзюпери в том, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Стрелец
Стрелец совершает добрые дела не ради благодарности. Он искренне верит, что добро побеждает зло. А путь к победе может быть абсолютно разным, и нет ничего удивительного, когда добро с кулаками.
В понятии Стрельцов добрые чувства — это не подарок к празднику или похвала за оказанную услугу. Он не будет жалеть ослабленного болезнью товарища, а подставит ему своё плечо и поможет сделать первые шаги.
Козерог
Со стороны может показаться, что Козерог безразличен к благотворительным акциям, потому что он кажется равнодушным, когда все вокруг демонстрируют благородство. Поверьте, он со всеми, просто спокойно стоит в третьей линии.
Совсем другое дело — родные и близкие люди. Чувство долга и приверженность к старой дружбе делают их хорошими друзьями, готовыми вытащить из пропасти. О родственниках даже говорить не приходится, они всегда будут обогретые заботливым Козерогом.
Водолей
В плане добрых дел нет более точной характеристики Водолею, чем пренебрежение дурными поступками. Он просто брезгует тратить энергию на зависть, злобу или мщение.
Имея широкие взгляды, не вписывающиеся в общепринятые стандарты, Водолей своим примером демонстрирует милосердие и готовность прийти на помощь по первому зову. Как говорится: «Готов снять с себя последнюю рубашку».
Рыбы
Внутренний девиз Рыбы: «Понять и простить!». Всё потому, что в основе характера заложены глубокая чувственность, сострадание, гуманность, добрые чувства.
Рыба не только охотно приходит на помощь и искренне сочувствует, она даёт хорошие советы. Даже к самым щепетильным темам Рыба подберёт правильные слова, не акцентируя внимание на промахах. А также не станет осуждать, ведь каждый может ошибиться.
Источник: flytothesky.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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