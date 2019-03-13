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Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака
Астролог Кристина Деметреску и Stiri Actuale опубликовали прогноз на 2019 год для всех знаков Зодиака, передает lifter.
Итак, что сулят вам звезды?
Овен.
Год будет интересный, и он будет переломным. Вам придется выбрать, по какой дороге двигаться, потому что направления противоположные. Сосредоточьтесь на семье, доме, позаботьтесь о комфорте, и тем самым вы позаботитесь о своей душе. Уютный дом дает ощущение спокойствия.
Что касается движения по карьерной лестнице, умерьте свои амбиции. Чтобы добиться успеха, придется потрудиться.
Телец.
2019 год - это начало действительно революционной фазы, которая продлится 7 лет. Вам, вероятно, придется подготовиться к обучению, даже тем Тельцам, которые думали, что отучились свое.
Венера управляет деньгами, чувствами, обонянием, слухом, вкусом, зрением, поэтому вы можете сосредоточится на связанных с цветами мероприятиях, духах, еде, музыке, цвете, искусстве. Возможно, некоторые из вас окажутся на перепутье, и пойдут по пути самопознания и личного развития.
Близнецы.
Год не будет простым, так как Меркурий расположен неблагоприятно. Поэтому в личных отношениях возможны проблемы, с которыми, к счастью, Близнецы способны справиться.
На работе же резервы усилий, предпринятых в прошлом году, не пропадут даром, и 2019 год принесет новые возможности. Близнецы входят в дом денег, и это немного разбавит их душевные метания.
Рак.
Если кто и заслужил звание «Звезды зодиака», то это Рак. Для вас все должно быть проще, потому что ваш знак определяется глаголом "чувствовать". Вы умеете предчувствовать события, и если вы не знаете, что вам нужно делать, просто положитесь на интуицию. Вам придется принимать нелегкие решения, и заканчивать незавершенные дела. В середине года в жизни представителей этого знака начнутся серьезные перемены, которые могут испугать. Но на самом деле, все они будут к лучшему.
Лев.
Вы уже создали почву для крупных событий и обязательных изменений в вашей жизни, пришло время восстановить ваши силы. Расположение планет велит вам делать все тщательно, и даже идеально. Но вы не сможете вытащить на себе все, поэтому делегируйте полномочия. Вам пора выстраивать собственную иерархию.
Дева.
В 2019 году вы должны уделить большое внимание тому, что вы чувствуете, и стараться черпать радость даже из мелочей. Уделяйте время не только работе, но и семье. Настало время заняться своим хобби, подкреплять свои убеждения, защищать идеалы, и раскопать давно зарытые таланты.
Весы.
В вашем гороскопе сильную позицию занимают планеты, которые символизируют дом и семью. Поэтому в этом плане все будет благополучно. Кроме того, Весам важно сохранить профессиональную позицию, и не снижать темп роста. Звезды благоприятствуют развитию.
Скорпион.
Энергия 2019 года уже не такая, как в прошлом году. Поэтому вам нужно искать другую стратегию, а именно - начать изменения с себя. Немного расслабьтесь, делайте больше того, что вы чувствуете, без множества сложных целей. Все эти вещи приводят к истощению, и распыляют ваши силы. Сосредоточьтесь на чем-то одном.
Стрелец.
Каждые 12 лет Юпитер возвращается домой и приносит удачу, особенно вам. Вы получите больше, чем ожидаете, и это здорово. Все ваши начинания будут поддержаны, перспективы превратятся в устойчивые, а надежды станут реализованными планами.
Козерог.
В прошлом году Козерог получил уроки, из которых должен был сделать вывод. Вам следует заняться нерешенными проблемами, для чего придется много и упорно работать. Это будет тяжелый год, но прибыльный.
Водолей.
Этот этап вашей жизни сопровождается множеством неизвестных. Некоторые проблемы еще не видны, другие пока только напоминают о себе, и решать их придется за счет прокачки собственных ресурсов. Поработайте над своей самоуверенностью, которая мешает жить вам и вашим близким.
Рыбы.
Благодаря кульминации важных планет, год воплощает мечты Рыб во всех прекрасных и многообещающих аспектах. Все будет зависеть от того, как вы управляете временем, целями, средствами и как вы будете управлять своими слабостями.
Теги: Донбасс, гороскоп, деньги, знаки Зодиака
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