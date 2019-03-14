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Как определить тотемное животное по дате вашего рождения
Каждый человек является обладателем своего тотемного животного, которое защищает его, помогает открыть в себе определенные качества и темперамент.
Древние славянские народы узнавали свое тотемное животное по старинной традиции. Если человек знает свое индивидуальное тотемное животное, то он может намного лучше разобраться в себе, достичь внутренней гармонии и узнать собственное предназначение в жизни. Если он знает, какое его тотемное животное, то может открывать в себе неожиданные таланты, заниматься творчеством, узнавать свою истинную сущность.
Древние славяне использовали немного другой метод расчета, который основывается на месяце и дне рождения человека:
С 10 декабря по 9 января - медведь. Покровительствует людям очень мудрым, исполненным спокойствия и внутреннего достоинства. Помогает стать учителем и наставником для окружающих.
С 10 января по 9 февраля - росомаха. Покровитель очень стойких и дисциплинированных людей, которые привыкли добиваться своих целей любыми способами.
С 10 февраля по 9 марта - ворон. Помощник целеустремленных людей, интеллектуалов. Помогает развить умственный потенциал, получать новые знания и навыки.
С 10 марта по 9 апреля - горностай. Защищает творческих, чувственных людей, которые в принятии решений руководствуются эмоциями, а не логикой.
С 10 апреля по 9 мая - жаба. Покровитель людей, которые превыше всего ценят стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
С 10 мая по 9 июня - кузнечик. Это оптимисты, люди с очень позитивным мышлением, которые умеют наслаждаться жизнью и получать удовольствие даже от простых вещей.
С 10 июня по 9 июля - хомяк. Если человек ленив, ему очень важно научиться добиваться своих целей и преодолевать собственную апатию.
С 10 июля по 9 августа - улитка. Помощник фантазеров и людей, которые любят мечтать и рисовать счастливые картинки в воображении. Это прекрасные и преданные друзья.
С 10 августа по 9 сентября - муравей. Работоспособные и устойчивые к жизненным трудностям люди, которые иногда могут быть излишне бескомпромиссными.
С 10 сентября до 9 октября - сорока. Решительные личности, склонные к авантюрам. Им тотем помогает преодолеть страхи и избавиться от внутренних комплексов.
С 10 октября до 9 ноября - бобер. Самостоятельные личности, которым неважно общественное мнение, они полагаются лишь на собственные чувства и логику. Спокойные, но довольно закрытые.
С 10 ноября до 9 декабря - собака. Верные и щедрые, созданы, чтобы служить людям. Дарят свою любовь и добро, не ожидая благодарности взамен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, животное, День рождения
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