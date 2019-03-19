Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз

19.03.2019 14:21

Знаменитый астролог Влад Росс заявил, что до 2021 года война в Донбассе должна завершиться.

«2020 год опасен, ведь Путину вообще не нужен Донбасс. Все спрашивают меня: Донбасс Россия заберет или нет, ведь там продолжают раздавать российские паспорта. Но Путину нужна вся Украина, по крайней мере, ее восточная и южная часть, чтобы полностью оккупировать море и перекрыть подход к морю нашей стране. Ему нужно, чтобы потоки воды шли из Херсонской области в Крым. Он все время будет об этом мечтать. Если он не договорится с новым президентом нашей страны, то естественно, разжигание каких-то военных конфликтов продлится весь 2020 год», — рассказал Росс, передает donpress.com.

Также по словам астролога, в 2021 году Путин еще будет у власти.