Гороскоп на 24 марта: Козерогам нельзя срываться, а Скорпионам захочется все бросить

24.03.2019 08:29

Сейчас стоит обратить внимание на близких и не принимать поспешных решений. Хотите знать, что вас ждет 24 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, каким знакам нельзя рисковать, кто может положиться на интуицию, а у кого будут трудности на работе.

Овен

Вы полны энергии, поэтому можете добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро перегорите. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете достичь новых высот.

Телец

Вам стоит внимательно анализировать все, что происходит вокруг. Не теряйте бдительность и не идите на поводу у собственных домыслов. Если сомневаетесь в чем-либо, переспросите дважды, так вы сможете избежать неверных выводов.

Близнецы

Интуиция работает превосходно, не отвергайте ее. Сейчас ваш успех зависит только от вас. Чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться.

Рак

Доводите начатое до конца. Не бросайте дела на полпути, даже если очень хочется. Вы можете поругаться с другом или сотрудником. В ссоре будьте мудрее, не позволяйте себе хамство и не разжигайте конфликт.

Лев

День очень хорош для любовных приключений. Если вы свободны, познакомьтесь с кем-то, кто вам понравится. Если же заняты, устройте себе и своей половине романтическое свидание. А о работе пока не думайте.

Дева

День лучше подходит для размышлений, нежели для активных действий. Позвольте себе разложить по полочкам собственные чувства, это принесет гармонию и хорошее настроение.

Весы

Вы можете легко найти общий язык с теми, с кем раньше не ладили. Используйте это, чтобы избавиться от внутренних и внешних конфликтов. День хорошо подходит для важных дел, можете назначить на это время деловые переговоры.

Скорпион

День будет утомительным. Вам также будет непросто не потерять интерес к важным заданиям. Если захочется все бросить, просто успокойтесь и дайте себе выдохнуть. Не насилуйте себя, если сил совсем нет, некоторые задачи лучше отложить.

Стрелец

Вы пытаетесь схватиться за несколько дел одновременно, из-за этого возникают как внутренние, так и внешние конфликты. Расставьте приоритеты и все станет на свои места. Также не стоит слишком резко реагировать на критику.

Козерог

Не сдавайтесь и идите к цели. Вы сейчас можете быть крайне обидчивы, но помните, что это только ваша проблема. Окружающие не могут догадаться, в каком настроении вы находитесь. Не срывайтесь на них.

Водолей

Займитесь тем, что уже запланировано. Так будет проще потом составить новый список занятий. Не стоит сейчас витать в облаках, лучше скорцентрируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

Рыбы

Вы получите полезную информацию, постарайтесь сохранить ее в своей голове. Также велика вероятность решения старых проблем, действуйте активно и энергично. Не думайте о плохом, чтобы не сбиться с пути.