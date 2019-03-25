Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта

25.03.2019 09:30

Сфера любви в конце марта попадет под тотальное влияние активной Венеры, проводящей показательное выступление в Знаке Рыбы. То есть неделя нас ждет, скажем прямо, интересная и очень насыщенная. Поводов для сомнений и тревог у нас не больше, чем обычно — небесная ситуация в целом тяготеет к равновесию, любви и гармонии, хоть и не обойтись без сюрпризов.

Овен

Огненным и чувственным Овнам активизация Венеры на небосводе не доставит ничего, кроме лишних проблем и внешних ограничений. В период с 25 по 31 марта самая яркая тенденция — стремление к независимости. Жажда свободы может быть настолько сильной, что даже объятия любимого человека окажутся пленом. Ближе к выходным и вовсе Овны могут ощутить необузданное желание покинуть уютный мирок, созданный парой. Велика вероятность ссор на этой почве. Чтобы неделя не закончилась конфликтом, специалисты сайта dailyhoro.ru советуют действовать осторожно и не принимать поспешных решений.

Телец

Тельцов ждет неделя, когда флюиды любви будут витать в воздухе. Уверенность в своей сексуальности и повышенный интерес противоположного пола — главные тренды усиленной в Рыбах Венеры. Одиноким Тельцам астрологи советуют воспользоваться этой неделей и открыть свое сердце для новых чувств. Ну а тем, кто находится в постоянных отношениях, гороскоп любви советует вместе с любимым человеком открыть новую главу любовного романа.

Близнецы

Конец марта для Близнецов — время, когда многие представители этого Знака почувствуют духовную близость и единство с возлюбленным человеком. Астрологи сообщают, что счастливые влюбленные ощутят взаимные чувства друг друга, крепкие пары под покровительством активной Венеры подтвердят свою устойчивость, а те, что пока еще находятся на стадии зарождения, обретут мощную подпитку чувств и замечательный шанс обрести твердую основу. Более того, небесная ситуация указывает на то, что для многих союзов это время может стать моментом распределения ролей в паре, без чего невозможна комфортная совместная жизнь.

Рак

Усиленная со вторника Венера в Рыбах обострит чувственность Раков, их эмоции будут буквально бурлить. И несмотря на то, что решиться проявить их сложно, астрологи все же советуют признаться в чувствах. На этой неделе посредством свиданий с любимым человеком удастся сбросить накопленное напряжение, усилить свою энергетику и обрести внутреннюю гармонию. Не стоит проводить вечера порознь — сама Вселенная призывает Раков встретиться с партнером и открыть ему свою сентиментальную сторону.

Лев

Львов ожидает отличная неделя для разрешения конфликтов с любимым человеком. Усиленное солнце перекроет негатив Венеры, а значит, разум возьмет вверх над эмоциями, так что влюбленные Львы и Львы, переживающие кризис, могут без опасений выяснять отношения — это поможет прояснить ситуацию, расставить все точки над i. Из трудностей можно выделить лишь стремление решить все семейные вопросы самостоятельно. Избежать недоразумений и лишних скандалов можно, если принимать важные решения сообща.

Дева

На этой неделе нервы Дев могут напомнить струны растяжек на минном поле: одно неловкое слово или поступок, и прогремит взрыв. Ничего не попишешь — антагонист-Венера вошла в Знак Рыбы. На этой почве между возлюбленными могут происходить страстные споры и серьезные разногласия, причем переход от одного к другому и обратно может случаться несколько раз за день. Астрологи призывают Дев вспомнить о своем благоразумии и сдержанности и по возможности контролировать эмоции, чтобы не отдалить от себя любимого человека.

Весы

Конец марта знаменует собой не только окончательное начало весны, но и неделю, полную сюрпризов и новых открытий. Это обусловлено вхождением Венеры 24 марта в Знак Рыбы. Влияние планеты-покровителя привнесет в личную жизнь Весов много нового и даже неожиданного. Позитивное влияние Венеры позволит в этот период найти общий язык с партнером, получить больше удовольствия от свиданий и совместного времяпровождения, вдохновиться новыми идеями. Не стоит бояться открыто выражать свои чувства, тогда жизнь изменится к лучшему.

Скорпион

Активизация Венеры негативно отразится на представителях Скорпиона. Со вторника по пятницу их ждут дни, когда ревность обострится на пустом месте. Подозрительность и недоверие к партнеру грозят вылиться в скандалы и взаимные упреки. Астрологи советуют Скорпионам открыто выразить свои претензии, не ведя тайную игру, чтобы развеять все подозрения. Самое главное — не рубить с плеча, а выяснять отношения в более корректной форме. Дипломатия и чувство такта помогут во всем разобраться, спокойно обсудив проблему.

Стрелец

Можно сказать, что обаяние Стрельцов на этой неделе откроет все двери и поможет заручиться поддержкой Фортуны в любовных делах. Романтические знакомства, свидания и поездки обещают пройти на приятной ноте. Если Стрельцы долго ждали подходящего момента, чтобы признаться в чувствах или сделать решающий шаг, то активизация Венеры с 26 по 31 марта поможет в этом преуспеть. Главное — не упустить свой шанс.

Козерог

Представителям Козерога на этой неделе повезет. Счастье ожидает и тех, кто давно находится в отношениях, и тех, кто ищет свою любовь или ждет разрешения сложной ситуации. Звезды советуют держаться знакомых берегов и быть рядом с объектом симпатии, чтобы доказать свои искренние чувства. Предотвратить разногласия в первой половине недели помогут честность и искренность. Не стоит прятаться за маской безразличия, ведь этим сейчас можно нанести обиду любимому человеку.

Водолей

Водолеев ждет довольно насыщенная неделя. Благодаря позитивному влиянию Венеры, которое перекроет негативные тенденции Солнца, представителям этого Знака удастся наладить личную жизнь. Ожидаются интересные знакомства, яркие эмоции, чувственные признания и встречи. Перемены в сфере романтических отношений придут внезапно и предположительно со вторника по пятницу. Астрологи советуют подготовиться к нестандартному развитию событий, чтобы обеспечить себе твердую почву под ногами.

Рыбы

Ключ к сердцу мужчины или женщины окажется в умении Рыб заинтересовывать противоположный пол. Венера вошла в их Знак, а значит, если добавить немного шарма, обаяния и легкой улыбки, то влюбить в себя человека не составит труда. Природная сексуальность воспламенит чувства, а феромоны любви завлекут потенциального партнера, главное — правильно пользоваться этим оружием. И привносить изменения в личную жизнь постепенно, чтобы случайно не спугнуть человека.

Источник: https://from-ua.com