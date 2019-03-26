Гороскоп на 26 марта: Скорпионам стоит избегать общения, а Козегорам надо все проверять дважды

26.03.2019 08:52

Сейчас начинается негативных вибраций и неудачных попыток.Хотите знать, что вас ждет 26 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос.

В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет обречен на ошибки, кому стоит быть решительнее, а кто сможет справиться с трудностями.

Овен

Сейчас вам не стоит рисковать. В первой половине дня возможны неприятности, поэтому постарайтесь назначить все важные дела на вечер. Этот день также не годится для занятий опасными видами спорта и спонтанных поездок.

Телец

Вы можете сильно пострадать из-за собственной доверчивости. Ваша наивность заставит недоброжелателей попытаться вас использовать. Будьте внимательны и не позволяйте никому сесть вам на шею. И не нужно слишком остро реагировать на происходящее.

Близнецы

В это время все будет даваться вам с трудом. Ошибки будут буквально сыпаться градом, но старайтесь не быть слишком самокритичны. Всем свойственно ошибаться, важно выносить из происходящего полезный жизненный опыт.

Рак

Вас ждут трудности, из-за которых возможно придется отказаться от заранее намеченных планов. Это приведет к эмоциональной нестабильности, вас легко будет вывести из себя любой мелочью. Не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты.

Лев

Вам важно соблюдать осторожность во всем. День будет казаться неудачным, но вы сможете сделать его приятнее, если приложите определенное количество усилий. Ваше настроение, как и ваш успех, сейчас полностью в ваших руках.

Дева

До обеда вам будет проще сосредоточиться, также сильно поднимется ваш авторитет. Поэтому постарайтесь в это время решить как можно больше задач. Окружающие будут видеть в вас наставника, не подведите их и не зазнавайтесь.

Весы

Вы можете удивить своими смелыми идеями как всех вокруг, так и самих себя. Будьте готовы к тому, что ваши амбиции сначала будут непоняты. Но вскоре вы сможете доказать окружающим свою однозначную правоту.

Скорпион

Ваши коммуникативные навыки сейчас могут упасть ниже плинтуса. Ваши шутки будут не смешными, споры будут проигрышными, даже обычные диалоги могут завести в тупик. Не расстраивайтесь. Период пройдет и все вернется на свои места.

Стрелец

День будет спокойным, без каких-либо сюпризов, всплесков и неожиданностей. Если же что-то вас и удивит, вы сможете взглянуть на все философски. Вы сейчас словно китайский мудрец. Оставайтесь спокойны, и сможете удержать свою гармонию.

Козерог

Сейчас вам лучше отказаться от экспериментов. Выбирайте для всего проверенные методы и способы, не бойтесь попросить совета и перепроверить все дважды. Даже если вы уверены в своей правоте, убедитесь в ней наверняка.

Водолей

Проявите настойчивость, не бойтесь быть инициативны. Вы способны на многое, и прекрасно это знаете. Действуйте, и делайте это смело, без оглядки на прошлое. Но не забывайте и об осторожности, особенно в общении с чужими людьми.

Рыбы

Вероятны напрасные траты, неправильные решения, неприятные разговоры. День может показаться очень противным, но не стоит слишком огорчаться. К вечеру негативные волны утихнут и вы сможете расслабиться. А до этого времени наберитесь терпения.