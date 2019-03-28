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6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрелец очень трудолюбив, поэтому где найти деньги для него не составляет труда, все зависит от того, что он захочет сделать с ними. Если он пустится в авантюру, то непременно потратит все финансовые накопления. У него часто бывают долги и неожиданные растраты, но Стрелец не всегда застигнут ими врасплох. Для него лучше получить опыт, чем иметь огромную сумму на счету.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы охотно раздают последние сбережения бездомным, даже если это означает, что им придется обойтись без еды несколько дней. Рыбы бескорыстны, и всегда ставят нужды других над своими собственными. Они всегда будут жертвовать на благотворительность, отдавая деньги нуждающимся.
Они всегда думают о том, чтобы помочь людям любыми путями, в том числе и материальными. Однако, когда Рыбы раздают не все, они тратятся на книги, музыку или путешествия в места, которые их вдохновляют.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолей не может устоять перед новыми технологиями. Он с нетерпением ждет выхода нового телефона. Он активно следит за новостями и когда появляется что-то новое, ему непременно нужно это заполучить.
Он предпочел бы новый компьютер вместо солидного банковского счета, и, хотя он изо всех сил пытается быть более ответственным в финансовых делах, он чрезвычайно непоследователен в них.
Лев (23 июля — 22 августа)
Лев старается быть осторожным и добросовестным с деньгами, но он очень падок к импульсивным покупкам. Он любит дарить невероятно дорогие подарки семье, друзьям, близким людям и даже самому себе. Лев не покупает дешевых вещей, он предпочитает предметы роскоши.
Ему все равно, когда его обвиняют в транжирстве и чрезмерной экстравагантности. Лев любит баловать себя, и, если хочет получить массаж или сделать маникюр, то отправляется в самый дорогой салон в городе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы бывают слишком щедрыми, из-за желания всем понравиться. Они стараются следить за своими финансами и иметь запасы на черный день, но это у них не всегда получается.
Они любят помогать кому-то или используют деньги, чтобы сделать кого-то счастливее. Деньги не могут купить вам счастье, но для начала и это неплохо.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы неоднозначны, когда дело касается денег. С одной стороны, он бережет деньги на будущее, но, с другой стороны, он — азартный игрок. Близнецы любят вкладывать в быстро развивающиеся вещи и схемы, которые должны принести хорошую прибыль, но подвергают себя финансовым рискам.
Остается надеяться, что они купят лотерейный билет, и не будут спекулировать своими сбережениями.
Источник: mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, деньги, знаки Зодиака
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