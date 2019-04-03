Месяц рождения может выдать ваш темный секрет

03.04.2019 10:30

Каждый из нас обладает как достоинствами, так и недостатками. О последних обычно не трубят - ну кто сам себе враг? Темную сторону своей личности люди предпочитают скрывать. Но месяц рождения каждого человека может пролить свет на эти секреты. Итак, немного увлекательной эзотерики...

Январь

Никогда не идут на компромисс, в отношениях с друзьями и родственниками до последнего отстаивают свое мнение. Такая негибкость им же самим часто вредит.

Февраль

Учатся исключительно на своих ошибках, каждый раз наступая на новые грабли. Решения любят принимать единолично, не прислушиваясь к советам, даже если они правильные.

Март

Ранимость и обидчивость, иногда бахвальство. Могут надолго затаить обиду. Любят, когда их жалеют и сочувствуют.

Апрель

Резкая вспыльчивость, раздражительность и неумение быстро погасить гнев. Благо, что вспышки ярости, как правило, непродолжительные, поэтому общий авторитет удается сохранить.

Май

Самолюбование и эгоизм - главный порок людей этого месяца. Чрезмерное увлечение собственной натурой может стать причиной разрыва отношений.

Июнь

Сплетни, скандалы, интриги и расследования - это их рук дело. Обожают "копаться в чужом белье", анализировать чужие косяки, так как получают от этого истинное наслаждение.

Июль.

Драматизирование мелочей, на которые другие просто не обратили бы внимания. Если уж страдать, то на полную катушку, если радоваться, то также - чрезмерно.

Август

Импульсивность и желание быть первым любой ценой. Иигнорируют правила приличия или чьи-то чувства, если уверены, что это поможет им победить.

Сентябрь

Часто занимаются самоедством и надоедают даже сами себе своей самокритикой. Излишняя придирчивость и поиск идеала могут разрушить их жизнь.

Октябрь

Постоянные колебания и частая невозможность быстро принять решение часто заставляют их терять время и упускать момент. Несмотря на все свои достоинства, не могут определиться, что им надо в жизни.

Ноябрь

Перепады настроения и циничная прямота. Грузят близких своей чрезмерной требовательностью, и придирками к мелочам.

Декабрь

Ловко маскируют свои истинные чувства под маской внешней холодности. Их умение держать «покер фейс» может сбить с толку кого угодно.

Источник: http://kr24.com.ua