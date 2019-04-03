- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Гороскоп на 31 марта: Козерогам нужно навести порядок, а Водолеям начать действовать14:11
- Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение15:00
- Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу09:12
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Астрологи предсказали результаты президентских выборов в Украине12:20
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Гороскоп на 26 марта: Скорпионам стоит избегать общения, а Козегорам надо все проверять дважды08:52
Месяц рождения может выдать ваш темный секрет
Каждый из нас обладает как достоинствами, так и недостатками. О последних обычно не трубят - ну кто сам себе враг? Темную сторону своей личности люди предпочитают скрывать. Но месяц рождения каждого человека может пролить свет на эти секреты. Итак, немного увлекательной эзотерики...
Январь
Никогда не идут на компромисс, в отношениях с друзьями и родственниками до последнего отстаивают свое мнение. Такая негибкость им же самим часто вредит.
Февраль
Учатся исключительно на своих ошибках, каждый раз наступая на новые грабли. Решения любят принимать единолично, не прислушиваясь к советам, даже если они правильные.
Март
Ранимость и обидчивость, иногда бахвальство. Могут надолго затаить обиду. Любят, когда их жалеют и сочувствуют.
Апрель
Резкая вспыльчивость, раздражительность и неумение быстро погасить гнев. Благо, что вспышки ярости, как правило, непродолжительные, поэтому общий авторитет удается сохранить.
Май
Самолюбование и эгоизм - главный порок людей этого месяца. Чрезмерное увлечение собственной натурой может стать причиной разрыва отношений.
Июнь
Сплетни, скандалы, интриги и расследования - это их рук дело. Обожают "копаться в чужом белье", анализировать чужие косяки, так как получают от этого истинное наслаждение.
Июль.
Драматизирование мелочей, на которые другие просто не обратили бы внимания. Если уж страдать, то на полную катушку, если радоваться, то также - чрезмерно.
Август
Импульсивность и желание быть первым любой ценой. Иигнорируют правила приличия или чьи-то чувства, если уверены, что это поможет им победить.
Сентябрь
Часто занимаются самоедством и надоедают даже сами себе своей самокритикой. Излишняя придирчивость и поиск идеала могут разрушить их жизнь.
Октябрь
Постоянные колебания и частая невозможность быстро принять решение часто заставляют их терять время и упускать момент. Несмотря на все свои достоинства, не могут определиться, что им надо в жизни.
Ноябрь
Перепады настроения и циничная прямота. Грузят близких своей чрезмерной требовательностью, и придирками к мелочам.
Декабрь
Ловко маскируют свои истинные чувства под маской внешней холодности. Их умение держать «покер фейс» может сбить с толку кого угодно.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, День рождения, характер
- Порошенко празднует свой 50-летний юбилей
- В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)
- Санкции против России: в силу вступили новые ограничения
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать
- США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС11:00
- На Луне появились загадочные строения10:44
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- У Зеленского назвали главную проблему Украины: без решения этого вопроса, страна не выйдет из кризиса10:10
- Стал известен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения-201910:00
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Разгорается скандал. Порошенко пошел на решительные действия09:15
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери