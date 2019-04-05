- Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем08:08
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Гороскоп на 31 марта: Козерогам нужно навести порядок, а Водолеям начать действовать14:11
- Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение15:00
- Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу09:12
Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем
В первой половине дня стоит постараться избежать общественного транспорта, а к вечеру лучше поддаться романтическим порывам. Хотите знать, что вас ждет 5 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно порадовать себя, кто будет привлекать внимание, а кто будет вести себя легкомысленно.
Овен
Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.
Телец
Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.
Близнецы
Близнецы будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.
Рак
Вы можете смело вкладывать деньги в проекты, которые считаете верными. И не важно, будет это расширение фирмы или ремонт в кухне. Все потраченные средства вернуться и окупятся. Но не ждите, что сможете решить все вопросы финансами.
Лев
Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.
Дева
Не стоит относиться ко всему настолько серьезно. Ваше желание все контролировать не всегда дает положительный результат, иногда лучше дать событиям развиваться самостоятельно. Попробуйте отвлечься, если не можете держать себя в руках.
Весы
Вы будете терять интерес к делам. Из-за слишком хорошего положения вещей вам не будет хотеться никуда двигаться. Проще говоря, вы будете очень сильно лениться. Позвольте себе немного поваляться, но после возвращайтесь к задачам. Иначе все пропустите.
Скорпион
Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.
Стрелец
Вы слишком легкомысленны, сейчас вы запросто можете поддаться импульсу и натворить глупостей. Стоит внимательно продумывать свои поступки и слова, чтобы позже ни о чем не пожалеть. Подумайте, что вами руководит - разум или тяга к авантюрам?
Козерог
Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.
Водолей
Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов. Дерзайте.
Рыбы
Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Будьте мудрее и рассудительнее.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака
- Благоприятные и неблагоприятные дни по Знаку Зодиака
- Кармические секреты вашего знака Зодиака
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака
- Гороскоп на 24 марта: Козерогам нельзя срываться, а Скорпионам захочется все бросить
- В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания08:51
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО08:28
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания08:51
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО08:28
- Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем08:08
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз