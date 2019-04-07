Гороскоп на 7 апреля: Овнам нужен отдых, а Весы вернутся в прошлое

07.04.2019 07:48

День будет удачным для многих знаков, но только в том случае, если выбирать стандартный подход к делам. Хотите знать, что вас ждет 7 апреля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут нестандартные идеи, кому стоит соблюдать осторожность на встречах, а кому светит победа над конкурентами.

Овен

Смелые решения и нестандартный подход станут вашими лучшими союзниками. Ваши решительные действия помогут быстро добиться успеха и даже помочь окружающим. Помните, что отдых очень важен, позвольте себе набраться сил перед работой.

Телец

Настойчивость и усердие - вот, что вам необходимо для дальнейшего развития событий. Не ленитесь, как бы сильно вам того ни хотелось. Сейчас нужно поднажать, тогда позже сможете сполна насладиться результатами своих упорных трудов.

Близнецы

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.

Рак

Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.

Лев

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Дева

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Весы

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Скорпион

Вы победите ваших конкурентов, но не слишком этому обрадуетесь. Переутомление слишком сильно на вас давит, позвольте себе отдохнуть. Забудьте на время о делах и просто насладитесь выходным. Иначе усталость будет нарастать, подобно снежному кому.

Стрелец

Большие дела будут даваться вам с легкостью, а вот в мелочах придется попотеть. Связано это с вашим рассеяным вниманием. Вы упускаете из виду многие важные детали, так как смотрите на все очень поверхностно. Будьте более сосредоточены.

Козерог

Вы можете проиграть в важном для вас деле. Поделитесь своими переживаниями и планами с близкими, это поможет избежать провала. Поддержка любимых людей сейчас будет творить настоящие чудеса. Ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой.

Водолей

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем

изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

Рыбы

Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.