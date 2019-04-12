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Гороскоп на 12 апреля: Львы будут лезть в чужие дела, а Весы себя накручивают
Время благоприятное для романтических приключений. Многих знаков будет тянуть к чувствам и новым переживаниям. Хотите знать, что вас ждет 12 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит связываться со старыми партнерами, у кого есть шанс забеременеть, а кто сильно устанет.
Овен
У представителей этого знака есть все шансы пополнить семью. Женщинам, которые не готовы к детям, стоит быть особенно осторожными в интимной жизни. А вот те, кто хочет стать родителями, могут надеяться на исполнение своего желания.
Телец
Вас ждет неожиданное столкновение с бывшими. Причем с несколькими сразу. Не стоит слишком сближаться с этими людьми, ваши старые конфликты никуда не исчезли. Скорее всего, возобновление старых связей приведет к полному краху в общении.
Близнецы
Вы будете чувствовать, как силы уходят от вас все быстрее и быстрее. Позвольте себе просто отдохнуть, и не часик-два, а несколько дней. Это важно для вашего психического состояния, так что не ищите себе отговорок. Дела никуда не убегут.
Рак
День будет таким спокойным, что в какой-то момент даже покажется вам скучным. Используйте это затишье, чтобы наладить внутренние диалоги, разложить все по полочкам и разгрузить голову. Скоро новые силы вам очень понадобятся.
Лев
Вы будете очень настойчиво лезть в чужие дела. Интересно, что окружающим это будет неприятно, но без вас они реально не справятся. Поэтому делайте то, что считаете нужным, даже если кого-то это сильно раздражает. Вам сейчас виднее, как надо.
Дева
Вы хорошо умеете вдохновлять других, это сильно вам поможет. Люди готовы идти за вами и следовать вашим указаниям. Постарайтесь начать новый проект, который приведет к успеху не только лично вас, но и ваших подчиненных.
Весы
О какой эмоциональной стабильности может идти речь, когда вы постоянно сами себя раскачиваете? Умерьте количество чашек чая и кофе, начните высыпаться, выходите на свежий воздух. И не нервничайте по пустякам. Иначе ничего хорошего не будет.
Скорпион
Вы будете пытаться брать на себя ответственность за все и всех. Не нужно этого делать. Постарайтесь избегать таких порывов, иначе окажетесь виноваты. Хотя вы всего лишь хотели кому-то помочь. Добро иногда бывает наказуемо.
Стрелец
Пересмотрите свое окружение. Кто из этих людей для вас действительно приятен? А с кем вы общаетесь без особого удовольствия? Старайтесь чаще видеться с теми, кого выбрали сами. Позвольте лишним людям отсеяться из вашего круга.
Козерог
Обычный день, когда не стоит браться за серьезные новые дела. Делайте то, что запланировали. Сходите в кино или сделайте уборку. Также хорошо бы купить домой какое-то живое растение, оно наполнит жилье позитивными вибрациями.
Водолей
Чем больше вы будете импровизировать, тем круче будут ваши результаты. Другие пытаются повторить ваш путь, но добиваются гораздо меньшего. А все потому, что вы работаете ради удовольствия от процесса, а не ради конечной цели.
Рыбы
Вас могут подвести люди, на которых вы обычно привыкли рассчитывать. Старые связи могут надорваться. Чтобы этого не произошло, обдумывайте свои слова. И не судите других по своим собственным меркам. Люди могут думать не так, как вы.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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