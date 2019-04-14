Гороскоп на 14 апреля: неприятности у Львов и смена работы у Близнецов

14.04.2019 07:50

В первой половине дня всем знакам лучше избегать мест с большим количеством людей. Негативные волны сильны и провоцируют конфликты. Хотите знать, что вас ждет 14 апреля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется попасть в неловкую ситуацию, кого подставят знакомые, а кто решит изменить карьеру.

Овен

Овнам будет непросто собраться с мыслями. Велика вероятность, что вы окажетесь в очень неудобной ситуации, из которой не получится выйти красиво. Поменьше думайте о своем имидже и сконцентрируйтесь на реальном решении проблемы.

Телец

Представителей этого знака могут неприятно удивить давние товарищи. Вы будете рассчитывать на человека, а он решит не оправдать ожиданий. Разумеется, у него будут на то свои причины. Но ваше доверие к нему может пошатнуться.

Близнецы

Близнецы будут самыми решительными в этот день. Абсолютно трезво и спокойно вы можете сделать уверенный шаг вперед. Сложные перемены будут даваться вам легко, так как вы сможете сохранять равновесие. Вероятна резкая смена работы.

Рак

Вам придется резко изменить свои планы. Возможен разрыв связей, которые были для вас дороги. Постарайтесь реагировать на происходящее как можно менее эмоционально. Ситуацию можно будет изменить только ближе ко второй половине дня.

Лев

Неприятности будут преследовать вас как на работе, так и дома. Обдумайте все происходящее, сделайте выводы. Не спешите что-то менять и не пытайтесь импровизировать. Если не знаете, как исправить ошибки, спросите у близких, они подскажут.

Дева

Ну наконец-то! Вы смогли отвернуться от гнетущего прошлого и позволить себе порадоваться. Держитесь за это новое состояние. Если сможете остаться в хорошем настроении хотя бы несколько дней, отпустите то, что не дает вам быть счастливыми.

Весы

Разногласия будут как на работе, так и в семье. Дома не принимают ваше лидерство, это может сильно вас раздражать. Но срываться нельзя, иначе ваш авторитет окончательно рухнет. Попытайтесь успокоиться и услышать мнения других людей.

Скорпион

Копите. Все: деньги, силы, планы, позитивные эмоции. Сейчас вам не нужно растрачиваться. Наоборот, стоит насобирать как можно больше ресурсов, чтобы позже правильно их использовать. Найдите источник вдохновения и не отпускайте его.

Стрелец

Будет скучно, имейте это ввиду. Но вы всегда можете сами себя развеселить, даже если все занятия будут рутинными и неинтересными. Просто придумайте, как разнообразить то, что не вызывает у вас радости. Включите креатив.

Козерог

Ваши проблемы тянутся из далекого прошлого. Покопайтесь в нем, чтобы понять, в чем причина неудач. Вероятно, старые привычки и страхи до сих пор вас держат. Отбросьте их, чтобы вдохнуть новую жизнь полной грудью.

Водолей

Тем представителям знака, которые любят одиночество, будет в этот день крайне комфортно и уютно. Другие же будут всячески искать внимания. Многим будет хотеться с кем-то поговорить, но собеседников не найдется. Как минимум, до вечера.

Рыбы

Вы строите абсолютно реальные планы, поэтому и достичь их не составляет особого труда. Это правильный ход. Но может стоит поставить перед собой более высокие цели? В конце концов, всем ведь нужен какой-то стимул. Или даже мечта.