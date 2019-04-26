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Гороскоп на 26 апреля: Весам не стоит делать уборку, а Рыбам нужно действовать нестандартно
В этот день не стоит перенапрягаться, также лучше выплеснуть эмоции, чем копить их в себе. Хотите знать, что вас ждет 26 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто добьется впечатляющих результатов, кому стоит заняться карьерным ростом, а кто должен проявить упорство и гибкость.
Овен
Овны смогут добиться удивительных вершин. Все, что вам нужно - не оставаться на месте и двигаться вперед. Наберитесь сил и сделайте широкий шаг навстречу своему будущему. Правда, вероятны внезапные изменения планов, помните о них.
Телец
Тельцам стоит заняться продвижением по карьерной лестнице. Вы давно переросли ту должность, которую занимаете. Постарайтесь взять себе новые интересные задачи или даже попросить руководство расширить ваши полномочия.
Близнецы
Для представителей этого знака сейчас очень важно проявлять гибкость и активность. Вас легко могут поставить в тупик, но при должных усилиях вы сможете обойти любые преграды. Помните, что опыт и разум часто сильнее действий напролом.
Рак
День позволит Ракам сосредоточиться на домашних делах и приятных встречах. Сейчас вы можете отвлечься от напряженной работы и просто расслабиться в кругу семьи. Это также хорошее время для планирования отпуска и поездок.
Лев
Львам, которые привыкли решать свои проблемы самостоятельно, будет в этот день значительно проще. Многие задачи упадут на ваши плечи, но при должных усилиях вы сможете преодолеть все трудности. Не забывайте об отдыхе.
Дева
На вашем пути могут появиться недоброжелатели, которые попытаются присвоить себе ваши заслуги. Будьте внимательны к новым знакомствам, вероятно, далеко не все в вашем окружении именно такие, какими хотят казаться на первый взгляд.
Весы
Хорошее время для проведения деловых переговоров. Все вопросы, касающиеся работы и бизнеса, не стоит откладывать в дальний ящик. А вот с домашними делами можно немного повременить. Если запланировали уборку, лучше перенесите ее.
Скорпион
Это благоприятный день для различных инвестиций. Тщательно продуманные покупки хорошо вам послужат и принесут явную пользу. А вот незапланированных крупных трат в это время лучше не совершать, они могут пошатнуть ваш бюджет.
Стрелец
Вы будете на высоте своих коммуникативных способностей. Людей будет тянуть к вам, словно огромным магнитом, это можно использовать как для решения рабочих вопросов, так и для приятного общения. Не удивляйтесь повышенному вниманию в ваш адрес.
Козерог
Вам следует меньше действовать и больше думать. Проанализируйте происходящее, расставьте свои приоритеты. Так вам будет гораздо проще найти ответы на интересующие вас вопросы. Также стоит вспомнить о делах, которые вы ранее отложили на потом.
Водолей
Водолеи будут еще более обаятельны, чем обычно. Интересно, что сейчас эта черта не просто раскроется, но и поможет добиться новых высот в карьере. Вам будет легко взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. Не бойтесь рисковать.
Рыбы
Ваши шансы на победу весьма высоки, но помните, что для получения желаемого нужно действовать нестандартно и оперативно. Если будете спать на ходу, рискуете упустить интересные возможности. Не зацикливайтесь только на одной идее.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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