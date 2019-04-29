Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена

29.04.2019 12:15

Иногда люди попадают в центр внимания не из-за своих талантов, а благодаря природному дару открыто демонстрировать уверенность в собственных силах. Но одно дело, когда человек чувствует в себе некий внутренний стержень, который помогает достигать жизненных целей, и совсем другое - когда уровень самомнения зашкаливает, превращаясь в настоящий эгоцентризм. Некоторые знаки зодиака являются признанными лидерами в завышении собственной значимости.

Овен

Так уж сложилось, что воинственный Марс наделил данный знак яркой натурой, которая часто проявляется в экспрессивном поведении и стремлении всем противопоставлять собственное мнение. Овны ни в коем случае не являются чистым злом - наоборот, это очень добрые, справедливые и преданные люди, которые, тем не менее, в гневе способны смести с лица земли все живое и неживое.

Проблема в твердокожести огненного знака. Если Овен уверен в своей правоте, он будет отстаивать ее с пеной у рта часами, а затем еще некоторое время после того, как сообразит, что все-таки был неправ. В процессе дискуссии он не видит и не слышит никаких аргументов "против" - для Овна существует только он сам, его драгоценная точка зрения и так называемые "помехи", исходящие от собеседников. Дети Марса задуманы таким образом, чтобы становиться лидерами мнений, поскольку они очень харизматичны и вызывают доверие окружающих, однако им стоит быть очень осторожными с собственными эмоциями и высказываниями в адрес окружающих людей.

Телец

Если Овен является человеком с завышенным самомнением, то Телец - это настоящий эгоцентрист, который не потерпит в своем окружении личностей, не разделяющих его взглядов на жизнь. Если Тельцы попадают в незнакомую обстановку или новую среду обитания, то поначалу они очень стараются наладить отношения абсолютно со всеми. Но длится это ровно до тех пор, пока общество условно не поделится на друзей и врагов, "своих" и "чужих".

Телец подсознательно стремится водиться только с сильными и влиятельными личностями, много чему у них учится, а затем сам становится лидером, который собирает вокруг себя людей, хотя и сортирует их по принципу персональной преданности. Таким образом, чувство величия у Тельцов растет и развивается пропорционально приобретенным в течение жизни полезным связям. С другой стороны, представители данного знака хорошо умеют держать себя в руках, потому никогда не будут демонстрировать свою значимость, если не уверены в безоговорочной поддержке публики.

Лев

Львы обладают таким ЧСВ, что хватило бы на город и маленькую деревню. Эти люди живут исключительно своим умом, игнорируя даже самые дельные советы окружающих. Им никто не указ: если приняли решение, то не отступят от него до самого конца – хотя бы для того, чтобы продемонстрировать твердость собственного характера.

Львы не признают никаких способов общения, кроме диктатуры и авторитаризма. Если "большой кошке" попадется партнер, который будет пытаться оспаривать ее лидерскую позицию в семье, то такой союз просуществует очень недолго. Однако длится диктат ровно до того момента, пока слова и действия Льва не начнут поддавать всеобщему анализу или массовой критике. Тогда царь зверей тушуется и не знает, как поступить с потоком негатива, направленного в его адрес.

Представители созвездия могут быть лидерами мнений до первого более-менее громкого скандала или спорной ситуации. К примеру, Лев, который ведет свой блог, ужасно занервничает, если его обвинят в использовании нецензурной лексики или ношении слишком откровенной одежды. В результате он, скорей всего, поднимет настоящий скандал, чем скомпрометирует себя еще сильнее.

Козерог

Если кто и заслужил право хвастать своей самооценкой, то это Козерог, хоть его порой и заносит в степь презрения ко всем, кто не смог полностью реализовать собственный потенциал. Вся жизнь Козерога - это череда целей, которые достигаются одна за одной в соответствии с довольно грамотным и выверенным планом. Такие люди "делают" себя сами и по праву могут этим гордиться. Единственный минус - непризнание никаких препятствий на пути покорения новых вершин. Козероги настолько целеустремленные, что они в прямом смысле слова "идут по головам", чтобы достичь новой позиции в карьере или завоевать сердце понравившегося человека.

В течение жизни данный знак откровенно пользуется окружающими людьми, не заботясь об их мыслях и чувствах и считая их неким "вторым сортом". В общении Козерог довольно высокомерен и способен открыто высмеивать позицию оппонента. Радует одно: Козероги с такой же силой и напористостью могут отстаивать справедливость - -для этого им нужно правильное воспитание и наличие духовного ментора.

Источник: https://from-ua.com