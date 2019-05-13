- Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством22:38
- Гороскоп на неделю. У Тельца появятся деньги, а у Козерога — выгодное знакомство12:47
- Эти три знака Зодиака могут "задушить" вас своей любовью08:15
- Гороскоп на 11 мая: противоречия у Тельцов и неожиданности у Водолеев08:09
- Гороскоп на 10 мая: неприятности у Тельцов и прогресс у Дев10:58
- Названы знаки Зодиака, которым смело можно доверять любые тайны19:40
- Астрологи составили гороскоп на вторую декаду мая10:01
- Названы четыре знака Зодиака с необычайно сильным характером12:15
- Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать08:08
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством
Гороскоп на неделю Овен
На этой неделе Овнам придется активно отстаивать собственную точку зрения. Сотрудники или партнеры могут разочаровать вас недобросовестностью. Бережнее относитесь к родным людям.
Гороскоп на неделю Телец
На этой неделе ваши ораторские способности будут на высоте. Тем не менее, мало кого удастся убедить. Не доверяйте всем подряд: со стороны коллег возможен обман. Обдумывайте каждый шаг.
Гороскоп на неделю Близнецы
На этой неделе вам будут легко удаваться все дела. Вы не только наведете порядок в доме, но и разложите по полочкам многие вопросы и проблемы. Удача будет в этот раз на вашей стороне.
Гороскоп на неделю Рак
На этой неделе вас ждет много скучных рутинных дел. Помешать может повышенная эмоциональность и переоценка своих сил. Вы сумеете вполне достойных результатов на работе.
Гороскоп на неделю Лев
На этой неделе звезды советуют стремиться к тому, чтобы стать лидером. Для реализации этой цели внимательнее относитесь к мелочам и не игнорируйте серьезность юридических вопросов.
Гороскоп на неделю Дева
На этой неделе будет важно проявлять самостоятельность и выдержку, не поддаваться на провокации окружающих. Поменьше слушайте сплетни и тем более не реагируйте на них.
Гороскоп на неделю Весы
На этой неделе вам не стоит рассчитывать на спокойствие и тишину. В общении с близкими родственниками возможны проблемы. Природный ум и гибкость помогут найти компромисс.
Гороскоп на неделю Скорпион
На этой неделе звезды советуют держать язык за зубами. Ожидается множество новых контактов и полезных знакомств. Следите за своим имиджем и за тем, какое впечатление производите.
Гороскоп на неделю Стрелец
На этой неделе напомнят о себе старые друзья из прошлого. Судьба предоставит еще один шанс изменить ход событий в свою пользу. Не стоит витать в облаках, нужно твердо стоять на земле.
Гороскоп на неделю Козерог
На этой неделе есть опасность, что вы наступите на старые грабли. Вам придется потратить немало времени на решение проблем. Атмосфера будет накалена, но не теряйте уверенности в себе.
Гороскоп на неделю Водолей
На этой неделе ваша общительность поможет восстановить утраченное ранее спокойствие в семье и достигнуть баланса в некоторых сферах жизни. Выходные проведете в приятной компании.
Гороскоп на неделю Рыбы
На этой неделе могут возникнуть споры с близкими, постарайтесь не доводить дело до серьезных ссор, не бойтесь признавать свою неправоту. Постарайтесь вдумчиво анализировать все ситуации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп
- «В этот раз персональными санкциями уже не должно закончиться»: Климкин рассказал о жестком ответе Украины на раздачу паспортов РФ21:45
- Генерал ВСУ предупредил о возможности «кровавой бойни» на Донбассе21:02
- Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился 18:05
- В разведке сообщили об «ограниченных возможностях» паспортов РФ для жителей ОРДЛО17:13
- В Минтруда РФ сделали заявление по пенсиям для жителей ОРДЛО15:20
- Наев назвал численность российских войск на Донбассе и в Крыму14:15
- 75 тысяч военных Путина вторглись в Украину: в ООС рассказали правду, детали12:00
- Для завершения войны на Донбассе достаточно 24 часа11:45
- Боевики «ЛНР» установили дипотношения с Южной Осетией09:15
- Апаршин раскрыл существование военного плана возврата Донбасса Украине07:45
- Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством22:38
- Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство22:10
- «В этот раз персональными санкциями уже не должно закончиться»: Климкин рассказал о жестком ответе Украины на раздачу паспортов РФ21:45
- Трамп готов поддержать Зеленского, выдвинув условия: «Только если…»21:23
- Генерал ВСУ предупредил о возможности «кровавой бойни» на Донбассе21:02
- Климкин отреагировал на смену «куратора ЛДНР»20:32
- «Тысяча евро и больше»: у Зеленского готовят революцию в сфере зарплат военным, раскрыты детали20:15
- Эти продукты «воруют» у людей энергию19:58
- Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление19:35
- В России предлагают ввести еще один День Победы19:15
- Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством22:38
- Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство22:10
- Эти продукты «воруют» у людей энергию19:58
- Медики подсказали несложные способы снизить давление без лекарств17:00
- Как помочь коже во время смены сезонов14:33
- Гороскоп на неделю. У Тельца появятся деньги, а у Козерога — выгодное знакомство12:47
- Названы признаки наличия в организме паразитов10:00
- Какие подсказки Ангела-Хранителя нас оберегают и предупреждают09:00
- Эти три знака Зодиака могут "задушить" вас своей любовью08:15
- Эксперты рассказали, стоит ли покупать первую клубнику07:30
- Вот почему ваш телефон разряжается так быстро: полезные советы
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»
- ВСУ освободили новую территорию на Донбассе. ВИДЕО
- Ахметову выдали «черную метку»
- Россияне ответили жителям "ДНР/ЛНР": "Вы нам со своими паспортами РФ не нужны, никто вас тут не ждет". ВИДЕО
- Главарь боевиков "ДНР" насмерть разбился под Донецком: к Захарченко отправилось очередное "пополнение"
- Коломойский "назначил" нового генпрокурора Украины
- Наказание за «лишнее» время за рулем: сколько заплатят украинцы