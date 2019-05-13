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Гороскоп на неделю. У Тельца появятся деньги, а у Козерога — выгодное знакомство
Эксклюзивный астрологический прогноз для каждого знака зодиака.
ОВЕН. Старайтесь больше слушать и меньше говорить -- это позволит избежать ошибок и досадных недоразумений. Чтобы принять правильное решение, необходимо будет призвать на помощь свою интуицию и внимательно к ней прислушаться.
ТЕЛЕЦ. Самое время наводить мосты. Постарайтесь урегулировать отношения с деловыми партнерами, а также расставить все точки над «і» в личной жизни. Общение с нужными людьми поможет существенно улучшить ваше материальное положение, пишут Факты.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа в последнее время приносит вам сплошное удовольствие и неплохие доходы, что не может не радовать. Однако не стоит забывать и об отдыхе, поскольку возможности организма небезграничны. Будьте терпимее к недостаткам окружающих.
РАК. Непосредственное участие в рабочем процессе поможет избежать ошибок, так что ничего не пускайте на самотек. Весьма важно для вас в настоящее время усмирить свою гордыню и не портить отношения с теми, с кем приходится сотрудничать.
ЛЕВ. Довольно насыщенный событиями период ожидается для вас. Готовьтесь к тому, что нужно будет воплощать в жизнь задуманное очень быстро, без всяких проволочек. Вполне можете рассчитывать на поддержку друзей.
ДЕВА. Чтобы добиться желаемого, необходимо проявить свои организаторские способности и продемонстрировать новые идеи. Вознаграждение обязательно последует, хотя и не так быстро, как вам хотелось бы.
ВЕСЫ. Верьте в себя и ни секунды не сомневайтесь в собственных силах. Оставайтесь честны не только с другими, но и с самим собой, и тогда ничто не сможет нарушить ваши далеко идущие планы. Заработки напрямую зависят от приложенных усилий -- помните об этом.
СКОРПИОН. Ветер перемен в вашей жизни обязательно наступит. Нужно только правильно уловить его направление, чтобы не сбиться с пути. Накопившиеся дела не требуют отлагательств, поэтому старайтесь ничего не откладывать в долгий ящик.
СТРЕЛЕЦ. Со всем вниманием отнеситесь к близким людям, которые нуждаются в вашей поддержке. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, внимательно следите за тем, что говорят другие, и делайте для себя нужные выводы.
КОЗЕРОГ. Если хотите завести выгодное знакомство, то более удачного периода и не найти. Вполне вероятно, что первое впечатление о человеке может оказаться самым верным. Никому не доверяйте выполнение своих обязанностей.
ВОДОЛЕЙ. Для того чтобы заветная мечта стала реальностью, необходимо проявить всю свою дипломатичность, мягкость, такт и готовность к компромиссу. Не забудьте нанести визит вежливости родственникам старшего возраста.
РЫБЫ. Успеть все и сразу не получится, имей вы хоть семь пядей во лбу. Так что заранее составьте план действий и четко следуйте ему, по очереди решая поставленные задачи. Побольше времени проводите с теми людьми, которые приятны вам.
Теги: Донбасс, гороскоп, астрологический прогноз
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