Эти три знака Зодиака могут "задушить" вас своей любовью

13.05.2019 08:15

Порой бывает трудно понять, где проходит граница между влюблённостью и настойчивой привязанностью, пишет Fabiosa.ru. Кто же из представителей зодиакального семейства способен любить настолько сильно, чтобы причинять этим боль своему партнёру? Таких всего три!

1. Рыбы

Представители этого знака слишком одержимы желанием быть любимыми. Они прямо-таки рождены для этого чувства, из-за чего часто проявляют чрезмерный интерес к своему избраннику. Рыбы могут скрупулёзно изучать звонки в телефоне партнёра, следить за ним в соцсетях и выяснять, с кем он встречался до них.

Этими людьми движет не ревность, а потребность знать всё о своей второй половинке. Выдержать такую привязанность сможет далеко не каждый.

2. Дева

Они очарованы идеей любви, однако плохо умеют выражать свои чувства, а ещё часто не способны довольствоваться одним человеком. Девам всегда кажется, что им необходимо найти кого-то долее достойного, поэтому любовь представителей этого знака нередко бывает разрушительной для влюблённых в них людей. Но уж если Дева встретила свою судьбу, непременно будет хранить ему верность.

3. Рак

Эти люди слишком торопят события в отношениях. Раки стремятся быть честными и открытыми со своим партнёром и чуть ли не с первых дней знакомства выдают ему все свои сокровенные тайны. Вот только для их избранника это становится пыткой. Рак не чувствует меры при погружении партнёра в свой мир, что может его оттолкнуть.