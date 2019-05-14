Гороскоп на 14 мая: Тельцы столкнуться с недоброжелателями, а Козероги захотят бросить работу

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Плохое настроение будет преследовать все знаки Зодиака. Хотите знать, что вас ждет 14 мая?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут финансовые трудности, а кому нужно быть осторожным и присматриваться к людям.
Овен
Для представителей этого знака день будет неудачным в финансовом плане. Овнов ждут материальные проблемы, вероятна потеря крупной суммы денег. Внимательно следите за своими вещами, сейчас у вас легко могут что-либо украсть.
Телец
Для вас наступает время, когда недоброжелатели будут особенно активны. Соблюдайте осторожность, присматривайтесь, анализируйте поведение людей. Некоторые коллеги могут пытаться получить ваше место, притворяясь друзьями.
Близнецы
Для Близнецов этот период будет расслабляющим и радостным. Вас ждет долгожданный отдых и приятные новости. Также сейчас вы можете начать планировать отпуск или какую-то поездку. Близкие будут поддерживать вас в начинаниях.
Рак
Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Раки сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.
Лев
Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные поездки и встречи с приятными людьми. Помогите друзьям, если они попросят.
Дева
Проявите мудрость, скромность и целеустремленность. Так вы сможете добиться большего. Практически все начинания будут даваться легко и завершаться успехом. Также вероятны новые знакомства, которые будут полезны в будущем.
Весы
Все важные дела планируйте на первую половину дня, она будет наполнена положительными вибрациями. Ближе к вечеру стоит заняться чем-то приятным и расслабляющим. Также не забывайте о запланированных делах.
Скорпион
Завистники активизируются, но ваша самоуверенность не даст их негативным посылам вам навредить. День будет продуктивным, не откладывайте дела, которые вам приятны. Постарайтесь максимально организовать процессы, которые для вас важны.
Стрелец
Для Стрельцов это не самое простое время. Ваши ошибки будут восприниматься вами болезненно, вы можете слишком углубиться в самокритику. Постарайтесь воспринимать все происходящее, как бесценный опыт. И не вините себя.
Козерог
Готовьтесь к тому, что в работе вам сейчас придется нелегко. Задач будет очень много, результатов начальство будет ждать совсем скоро. Вам придется активно поработать и, возможно, вам даже захочется все бросить. Но труды окупятся.
Водолей
Просто наслаждайтесь моментами. Сейчас наступает период затишья, после которого вас ждут настоящие приключения. Пока все тихо и спокойно, расслабьтесь и позвольте себе отдохнуть. Не забывайте радоваться мелочам каждый день.
Рыбы
Трудности сейчас неизбежны, но вы отлично с ними справитесь. Проявите свои лидерские качества, они в этот период будут особенно востребованы. Люди готовы идти за вами, но задумайтесь, правильные ли пути вы выбираете.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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