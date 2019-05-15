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Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака
15.05.2019 21:48
Как бы странно это ни звучало, но у разных знаков Зодиака есть своя предрасположенность к полноте, пишет zimmmes.
Да, да — разные знаки полнеют от разных продуктов. Если одному картошка фри строго противопоказана, то другому в умеренных количествах разрешена.
Мы решили рассказать, от какой еды толстеют разные знаки зодиака.
Овен — фастфуд, алкоголь и красное мясо.
Телец — сладкое мучное, шоколад.
Близнецы — макароны, белый хлеб и выпечка
Рак — острая и пряная еда
Лев — сладкий крепкий кофе
Дева — шоколад, мороженое, острое
Весы — сладкое, газировка, алкоголь, говядина и свинина
Скорпион — сахар, алкоголь, газировка
Стрелец — жирная еда
Козерог — тяжелая еда, алкоголь
Водолей — скрытый сахар, хлеб
Рыбы — острая, жареная и кислая пища
Теги: Донбасс, еда, знаки Зодиака
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