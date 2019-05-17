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Гороскоп на 17 мая: Львам нужно перестать сомневаться, а Рыбам пора отдохнуть
В это время стоит соблюдать осторожность во всем и уделить время семье и дому. Хотите знать, что вас ждет 17 мая?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, у кого будет напряженный день, кому нужно заняться своим самочувствием, а кто должен поработать.
Овен
Овны в этот период будут подвержены негативным воздействиям. Ваше настроение будет колебаться, и это ожидаемо, ведь сейчас все будет проходить напряженно. В делах не ждите поблажек, также не стоит опираться только на свои эмоции.
Телец
Для представителей этого знака наступает время, когда важно задуматься о своем здоровье. Ваше самочувствие может начать вас огорчать. Не забывайте про отдых и не перегружайте себя. Также стоит поберечь свои нервы, не ввязывайтесь в конфликты.
Близнецы
Для Близнецов день будет весьма удачным, но будьте готовы к тому, что вам придется немало потрудиться. Это время стоит уделить работе, так вы сможете добиться многого и выплеснуть накопившуюся энергию. С коллегами будьте аккуратны.
Рак
Раки будут полностью увлечены личными отношениями. Ваши романтические переживания сейчас будут перекрывать все остальные мысли, поэтому сосредоточиться на работе и делах будет непросто. Разберитесь в себе, иначе многое упустите.
Лев
Вы не должны сомневаться в своих способностях. Те, кто хочет увидеть ваш потенциал, обязательно его заметят. А вот доказывать что-то недоброжелателям не стоит. Лучше сосредоточьтесь на тактике, ваш успех и так сможет ошарашить врагов.
Дева
Девы в этот день будут постоянно суетиться. Вам придется исправлять и продолжать дела, которые ранее начали другие люди. Многое может вас раздражать, но помните, что окружающие не могут мыслить точно так же, как вы сами.
Весы
Весов ждет период, наполненный испытаниями. Но вам будет интересно оказаться в такой ситуации, ведь она насквозь пропитана азартом. Желание победить может помочь вам преодолеть многие преграды, если вы не начнете сомневаться в себе.
Скорпион
Представителям этого знака Зодиака стоит задуматься о своих приоритетах. Вы добиваетесь каких-то успехов, но являются ли эти цели по-настоящему вашими? Подумайте и скажите себе честно, к чему вы стремитесь на самом деле. От себя ведь не убежишь.
Стрелец
Стрельцам нужно вспомнить о делах, которые долгое время откладывались. Будет скучно и неприятно, но все равно начатые задачи придется закончить. В кругу семьи старайтесь забывать о работе, иначе не сможете получить нужное количество отдыха.
Козерог
У Козерогов появится необходимость заняться своими планами. Вы слишком рассеянны, это мешает и сбивает с толку. Не пытайтесь браться за несколько дел одновременно, так вы еще сильнее себя разозлите. Отвлекайтесь от дел во второй половине дня.
Водолей
Вы сможете произвести приятное впечатление на руководство. Ваше очарование и умение четко доносить нужную информацию не оставят людей равнодушными. Не пытайтесь продумывать все наперед, импровизация сейчас будет даваться вам просто прекрасно.
Рыбы
Рыбы должны вспомнить, что они не роботы. Когда вы в последний раз нормально отдыхали? Пора наконец это сделать. Работа не должна занимать все ваше время. Прогуляйтесь, отдохните, посмотрите фильм. И уделите внимание тому, кто вам дорог.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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