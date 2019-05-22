- Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды22:46
- Вот почему вы боитесь любви, если верить вашему знаку Зодиака09:45
- Гороскоп на 21 мая: Львы будут много переживать, а Раки могут пострадать08:10
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают11:44
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Астролог рассказал, кого в оставшиеся дни мая ждет финансовый успех и удар по кошельку19:01
- Гороскоп на 17 мая: Львам нужно перестать сомневаться, а Рыбам пора отдохнуть08:11
- "Свой парень": эти знаки Зодиака легко очаровывают окружающих10:07
- Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака21:48
- Гороскоп на 14 мая: Тельцы столкнуться с недоброжелателями, а Козероги захотят бросить работу08:10
Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды
Вот есть в природе люди, которые и в огне не тонут, и в воде не горят… Ой, или наоборот? Неважно. Главное, эти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее приятное и более вязкое. Говорят, таких можно встретить среди знаков Зодиака.
Девы
Девам не о чем беспокоиться. Во-первых, они редко ввязываются в сомнительные авантюры, во-вторых – у них целая армия ангелов-секьюрити. Просто хранителями их назвать сложно, потому что они не только закрывают крыльями от бед, но и держат в каждом крыле по автомату на случай особой опасности. Такая надежная охрана могла бы позволить Девам творить любые бесчинства, но это не про сдержанных, взвешенных Дев.
Своей силой без серьезных причин Девы пользуются редко. Они бы могли выйти сухими из воды, но предпочитают не пятнать свою репутацию и не бахвалиться везучестью. Девы накапливают энергию удачи и достают ее как волшебную палочку, амулет или тотем, когда действительно случается беда. Вот здесь будет очень к месту грамотно разрулить проблему и выйти из нее без душевных и физических потерь.
Скорпионы
Скорпионы – это те люди, которые в ливень умудряются пробежать между каплями. Так и с проблемами, которые других могут уничтожить, а им только икнется. Своей удачливостью Скорпионы обязаны гениальной интуиции. Они, скорее всего, не смогут объяснить, чем руководятся в выборе жизненных тактик и стратегий, но это тот случай, когда незнание правил не мешает идеально ориентироваться в нормах.
Однако одно условие все же придется Скорпионам усвоить, если они желают и дальше выходить сухими из воды. Удача – барышня капризная и любит благодарность. Если Скорпионы будут воспринимать везение как собственную заслугу или вечную стабильную норму, скоро потеряют свою силу и связь с интуицией. Обидно будет с таким потенциалом, даже не ошибаясь, получать по первое число.
Львы
Львов выручает уверенность в себе. Даже когда они делают глупости, нарушают правила, совершают преступления, то делают все так, будто это самая законная деятельность в мире. У людей даже мысль не закрадется заподозрить Льва в том, что он не прав. С такой самоуверенностью можно не только выходить сухим из воды, но и других успешно выводить незапятнанными.
Конечно, уверенность проигрывает интуиции, но там где нужна «чуйка», Львы прекрасно заменяют ее цепким умом, от которого не скроется ни одна деталь, и умением с математической точностью просчитывать риски и последствия. Это позволяет Львам избегать большинства неприятностей, а если и приходится с ними встречаться лицом к лицу, то несложно догадаться, кто станет победителем.
Тельцы
Тельцы умеют жить, не мараясь о всякую «нечисть», которую, к слову сказать, часто порождают сами. Эти люди создатели и множители проблем, особенно тех, которые адресуют другим. Но мир – это бумеранг. Устроенные окружающим трудности рикошетят и на своего создателя. Тельцы не всегда способны это осознать, поэтому удивляются и спрашивают, за что на них валятся беды.
Спасает Тельцов их твердолобость. Порой они просто неспособны распознать в ситуации проблему. Удивительно, но это их делает «невидимыми» для большинства неприятностей. Их девиз: то, чем не заморачиваешься – не существует. И правда, отсутствие чрезмерных треволнений, страхов, самокопаний позволяет Тельцам оставаться безнаказанными там, где слишком переживательные люди расхлебывают даже то, к чему не причастны.
Овны
Овнам сложнее, чем другим удачливым знакам выходить сухими из воды. Они не сразу понимают, что не каждую стену нужно пробивать лбом – ее можно и нужно обойти. Когда Овны эту мудрость усваивают, они начинают руководиться не эмоциями, а разумом, что делает их практически неуязвимыми. И у них достаточно осознанности, чтобы учиться на собственных ошибках.
Есть и еще одна особенность, которая выступает опорой для Овнов, способных познавать свою сложную душевную организацию. Этому знаку повезло меньше, и выходят сухими из воды они не в каждой сложной ситуации, а через одну. Но это легко поправимо, если знать то, что Овны – накопительные батарейки. Для избежания проблем нужен заряд энергии. Если не распыляться на взрывные бестолковые эмоции, силы накопятся, и их хватит для безболезненно устранения сложной проблемы.
Рыбы
Казалось бы, нонсенс – рыба в воде и сухая. Да, так бывает с людьми, рожденными в знаке Рыбы. Их среда обитания – проблемы, но у них к ним иммунитет. К Рыбам ничего не пристает, потому что они редко придают чему-либо значение. Интуиция помогает им полагаться на мудрость Вселенной, в которой нет случайностей, и все происходит вовремя и к месту.
Еще большую силу Рыбы получают в состоянии влюбленности. Это для них настоящий допинг, защита от трудностей и проблем. И наоборот, если Рыбы переживают несчастливую любовь, то становятся магнитом для неприятностей. Все валится из рук, обстоятельства складываются во вред и отдуваться приходится за несовершенные грехи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды22:46
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента21:45
- «Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду21:32
- Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата21:10
- Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ20:49
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие20:20
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью