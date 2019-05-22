Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды

22.05.2019 22:46

Вот есть в природе люди, которые и в огне не тонут, и в воде не горят… Ой, или наоборот? Неважно. Главное, эти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее приятное и более вязкое. Говорят, таких можно встретить среди знаков Зодиака.

Девы

Девам не о чем беспокоиться. Во-первых, они редко ввязываются в сомнительные авантюры, во-вторых – у них целая армия ангелов-секьюрити. Просто хранителями их назвать сложно, потому что они не только закрывают крыльями от бед, но и держат в каждом крыле по автомату на случай особой опасности. Такая надежная охрана могла бы позволить Девам творить любые бесчинства, но это не про сдержанных, взвешенных Дев.

Своей силой без серьезных причин Девы пользуются редко. Они бы могли выйти сухими из воды, но предпочитают не пятнать свою репутацию и не бахвалиться везучестью. Девы накапливают энергию удачи и достают ее как волшебную палочку, амулет или тотем, когда действительно случается беда. Вот здесь будет очень к месту грамотно разрулить проблему и выйти из нее без душевных и физических потерь.

Скорпионы

Скорпионы – это те люди, которые в ливень умудряются пробежать между каплями. Так и с проблемами, которые других могут уничтожить, а им только икнется. Своей удачливостью Скорпионы обязаны гениальной интуиции. Они, скорее всего, не смогут объяснить, чем руководятся в выборе жизненных тактик и стратегий, но это тот случай, когда незнание правил не мешает идеально ориентироваться в нормах.

Однако одно условие все же придется Скорпионам усвоить, если они желают и дальше выходить сухими из воды. Удача – барышня капризная и любит благодарность. Если Скорпионы будут воспринимать везение как собственную заслугу или вечную стабильную норму, скоро потеряют свою силу и связь с интуицией. Обидно будет с таким потенциалом, даже не ошибаясь, получать по первое число.

Львы

Львов выручает уверенность в себе. Даже когда они делают глупости, нарушают правила, совершают преступления, то делают все так, будто это самая законная деятельность в мире. У людей даже мысль не закрадется заподозрить Льва в том, что он не прав. С такой самоуверенностью можно не только выходить сухим из воды, но и других успешно выводить незапятнанными.

Конечно, уверенность проигрывает интуиции, но там где нужна «чуйка», Львы прекрасно заменяют ее цепким умом, от которого не скроется ни одна деталь, и умением с математической точностью просчитывать риски и последствия. Это позволяет Львам избегать большинства неприятностей, а если и приходится с ними встречаться лицом к лицу, то несложно догадаться, кто станет победителем.

Тельцы

Тельцы умеют жить, не мараясь о всякую «нечисть», которую, к слову сказать, часто порождают сами. Эти люди создатели и множители проблем, особенно тех, которые адресуют другим. Но мир – это бумеранг. Устроенные окружающим трудности рикошетят и на своего создателя. Тельцы не всегда способны это осознать, поэтому удивляются и спрашивают, за что на них валятся беды.

Спасает Тельцов их твердолобость. Порой они просто неспособны распознать в ситуации проблему. Удивительно, но это их делает «невидимыми» для большинства неприятностей. Их девиз: то, чем не заморачиваешься – не существует. И правда, отсутствие чрезмерных треволнений, страхов, самокопаний позволяет Тельцам оставаться безнаказанными там, где слишком переживательные люди расхлебывают даже то, к чему не причастны.

Овны

Овнам сложнее, чем другим удачливым знакам выходить сухими из воды. Они не сразу понимают, что не каждую стену нужно пробивать лбом – ее можно и нужно обойти. Когда Овны эту мудрость усваивают, они начинают руководиться не эмоциями, а разумом, что делает их практически неуязвимыми. И у них достаточно осознанности, чтобы учиться на собственных ошибках.

Есть и еще одна особенность, которая выступает опорой для Овнов, способных познавать свою сложную душевную организацию. Этому знаку повезло меньше, и выходят сухими из воды они не в каждой сложной ситуации, а через одну. Но это легко поправимо, если знать то, что Овны – накопительные батарейки. Для избежания проблем нужен заряд энергии. Если не распыляться на взрывные бестолковые эмоции, силы накопятся, и их хватит для безболезненно устранения сложной проблемы.

Рыбы

Казалось бы, нонсенс – рыба в воде и сухая. Да, так бывает с людьми, рожденными в знаке Рыбы. Их среда обитания – проблемы, но у них к ним иммунитет. К Рыбам ничего не пристает, потому что они редко придают чему-либо значение. Интуиция помогает им полагаться на мудрость Вселенной, в которой нет случайностей, и все происходит вовремя и к месту.

Еще большую силу Рыбы получают в состоянии влюбленности. Это для них настоящий допинг, защита от трудностей и проблем. И наоборот, если Рыбы переживают несчастливую любовь, то становятся магнитом для неприятностей. Все валится из рук, обстоятельства складываются во вред и отдуваться приходится за несовершенные грехи.

Источник: https://from-ua.com