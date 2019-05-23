Самые ревнивые знаки Зодиака: астрологи сообщили, кто они

23.05.2019 18:15

Ревность — одно из самых неприятных чувств. Оно негативно отражается на том, кто его испытывает, и на том, кого ревнуют.

У всех людей это чувство развито по-разному. Астрологи выделяют пять самых ревнивых Знаков Зодиака.

В борьбе с этим чувством нужно пользоваться любыми доступными методами. Это касается не только пяти описанных ниже Знаков Зодиака, но и всех других людей.

Водолей

Водолеи — это ветреные и одновременно ревнивые люди. Они могут найти повод приревновать человека к кому угодно и к чему угодно. Самое интересное, что они не переживают по-настоящему сильно — в них играет чувство собственничества. Со временем это проходит, но поначалу придется терпеть ревность Водолея. Спасти от расставания вас сможет их очарование, щедрость, чувство юмора и умение удивлять. Тут им равных нет, поэтому лучше просто потерпеть и не давать повода себя ревновать.

Рак

Раки ревнуют постоянно, но это не сказывается на их любви или на эмоциональном состоянии их второй половинки. Они преподносят всё как шутку, как заигрывание, что позволяет им не концентрировать внимание на негативной стороне, на переживаниях. Они очень любят, очень привязываются, поэтому не могут не ревновать. Если им действительно дать повод для ревности, то они долго не смогут отойти от удара. Это довольно чувствительные личности, которые тяжело переживают семейные конфликты.

Скорпион

Скорпионы стараются маскировать свою ревность и скрывать ее как можно сильнее. Особо наблюдательные люди могут заметить, как меняется лицо и мимика Скорпионов, когда они ревнуют. Представители этого Знака очень ранимы и крайне обидчивы, поэтому винить себя за то, что они начали вас ревновать, не стоит. Рожденные под этим созвездием люди сами себя накручивают и сами же успокаиваются. Им нужно дать время подумать и понять, что они неправы. Через пару часов от негатива не останется и следа, а кому-то может хватить и получаса. Астрологи отмечают, что нередко подозрения Скорпионов оправдываются, потому что у них очень сильная эмпатия.

Козерог

Астрологи называют Козерогов одними из самых опасных ревнивцев. Эти люди не будут следить за второй половинкой или нанимать для этого детективов. Им достаточно просто начать не доверять, чтобы это недоверие переросло в сильный страх потери, озлобленность и негатив. Козерогам лучше не давать повода для ревности. В целом с такими людьми можно построить доверительные отношения, если не высмеивать их за вспышки ревности. Стихия Земли не означает сдержанность априори. Такие люди терпят, в потом взрываются, поэтому лучше их не провоцировать.

Овен

Овны хотят выглядеть очень уверенными в себе и лишенными даже малой доли ревности, но забывают о том, что человека выдают не слова, а поступки. Да даже за словами Овны частенько не следят, поэтому всем становится ясно, что они ревнуют. Самый явный признак их ревности — болтливость. Стоит только начать эту тему, и они будут минут сорок говорить: «Нет, нет, что вы, я не ревную, зачем мне это». Самое интересное, что одни из наиболее ревнивых людей живут с этим чувством абсолютно без всякого стресса и негатива. Овен — единственный Знак Зодиака, которому не свойственно собственничество. Если они вас ревнуют, значит, любят до глубины души, питают самые чистые и сильные чувства, так что астрологи не советуют корить Овнов за это ни в коем случае.