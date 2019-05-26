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Гороскоп на завтра: неожиданные новости у Львов и поездки у Раков
В этот период многие могут стать менее активными и более нервными. Хотите знать, что вас ждет 27 мая?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет преодолеть давнее препятствие, кого ждут поездки, а кто решит старую проблему.
Овен
В этот период Овны наконец смогут преодолеть давнюю преграду. Новые знания и оригинальный подход помогут вам разобраться с препятствием легко и эффектно. Также вы можете получить огромную дозу внимания, будьте готовы к ней.
Телец
Тельцам в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.
Близнецы
День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.
Рак
Вероятно, вам придется запланировать какую-то поездку. Она может быть как развлекательной, так и деловой. Даже если вам не очень хочется куда-либо ехать, не отказывайтесь слишком быстро. Подумайте, может это именно то, что вам нужно.
Лев
Неожиданная новость может вас напугать. Но позже вы успокоитесь и сможете все тщательно обдумать. Перемены будут приятными, хоть и внезапными, поэтому не стоит оценивать их слишком критически. Прислушайтесь к словами друзей.
Дева
Девам будет легко решить какую-то старую проблему. Ответ на старый вопрос придет сам, проанализируйте ситуацию и поступайте так, как говорит вам интуиция. Сейчас важно настроиться на позитив и не позволять настроению портиться.
Весы
День будет непростым, но Весам будет не скучно. Вы будете остро ощущать свою нужность, поэтому все задачи будут даваться вас с азартом и интересом. Не позволяйте себе скучать, иначе можете очень быстро потерять активный настрой.
Скорпион
Этот день повлечет за собой серьезные перемены. Будьте готовы сменить обстановку и получить совершенно новый опыт. Не пугайтесь трудностей, свежие задачи только еще сильнее расширят ваш кругозор. Друзья помогут вам принять важное решение.
Стрелец
Существует вероятность, что вам придется оправдываться за какие-то свои поступки. Кто-то может сильно в вас разочароваться. Если это произошло, не принимайте все слишком близко к сердцу. Лучше постарайтесь объясниться и исправить ошибки.
Козерог
Вас ждут перемены в деловом окружении. Вы можете получить шанс заработать дополнительную сумму, на которую не рассчитывали. В любовных делах постарайтесь не реагировать на события слишком остро. Все гораздо проще, чем вам кажется.
Водолей
Неожиданная встреча с кем-то, кого вы хотели бы забыть, может оживить старые эмоции. Не давайте прошлому тянуть вас назад. Помните, что вы уже другой человек, и не нужно возвращаться туда, откуда вы уходили с большим трудом.
Рыбы
Вам придется взяться за дело, которое начал кто-то другой. Будет сложно не наделать ошибок, но последовательные действия могут свести все риски к минимуму. Попросите помощи у более опытного человека, так будет лучше.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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