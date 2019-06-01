Гороскоп на 1 июня: Дев ждет прибыль, а Водолеям нужно держать себя в руках

01.06.2019 08:10

Хотите знать, что вас ждет 1 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно сохранять спокойствие, кого ждут эмоциональные всплески, а кто сможет получить прибыль.

Овен

Дружелюбие Овнов поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

Телец

Вам нужно поставить перед собой максимально четкие цели. Вы сможете самостоятельно добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и тогда все получится.

Близнецы

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Рак

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Лев

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Дева

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать. Если хотите добиться большего, действуйте активнее.

Весы

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о семейном очаге.

Скорпион

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Стрелец

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. Будьте мудрее.

Козерог

Постарайтесь сконцентрироваться на делах, которые вам приятны. Не стоит слишком увлекаться рутиной, лучше прогуляйтесь с друзьями, займитесь приятными домашними хлопотами. В это время вам важно набраться сил и хороших эмоций.

Водолей

Не позволяйте старым воспоминаниям вас контролировать. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее, помните об этом. Эмоции могут внушать вам ложные надежды, нельзя на них опираться. Не бойтесь действовать решительно и говорить людям, что вы думаете на самом деле.

Рыбы

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих. Также вам стоит помириться с давним обидчиком.