- Никогда не предадут: названы пять самых верных знаков Зодиака10:00
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Гороскоп на 1 июня: Дев ждет прибыль, а Водолеям нужно держать себя в руках08:10
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- Известная прорицательница составила для украинцев прогноз на неделю10:11
- Гороскоп на 28 мая: эмоции у Близнецов и трудности у Стрельцов08:09
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Гороскоп на завтра: неожиданные новости у Львов и поездки у Раков20:22
- Гороскоп на 25 мая: Тельцы запутаются, а Раки смогут исполнить чье-то желание08:11
- Самые ревнивые знаки Зодиака: астрологи сообщили, кто они18:15
Никогда не предадут: названы пять самых верных знаков Зодиака
Есть знаки Зодиака, которые просто созданы для того, чтобы хранить верность. А есть переменчивые и непостоянные.
К какому из них относитесь вы?
На этот вопрос вы и сами можете ответить. А вот 5 самых преданных знаков по мнению астрологов:
1. Рак.
Это самый чувственный из знаков. Рак очень уважает чужие чувства, поэтому никогда не станет изменять партнёру.
Рак — это само воплощение семейности и преданности.
2. Телец.
Это один из самых верных знаков, который никогда не предаст партнёра. Тельцы предпочитают стабильность и безопасность любым переменам.
Это даёт им возможность поддерживать любимого человека в тяжёлые моменты. Отношения с Тельцами — самые долговечные.
3. Козерог.
Козероги хорошо представляют себе последствия измены. Они ненавидят рисковать и ставить под угрозу свои отношения.
Именно нежелание ставить под удар отношения удерживает Козерогов от измены.
4. Дева.
Если Дева нашла подходящего партнёра, то считает верность своим священным долгом перед ним.
Девы вообще предпочитают качество количеству. Поэтому они очень любвеобильны и преданны в отношениях.
5. Рыбы.
Рыбы вообще не умеют изменять и обманывать. Для этого они слишком чувствительны и интуитивны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Нардепа-регионала хотят лишить мандата
- В Донецкий облсовет звонят люди, возмущённые Майданом
- В Днепропетровске подожгли офис Партии регионов
- Онлайн-трансляция Чрезвычайного съезда Партии регионов в Донецке (ВИДЕО)
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- Никогда не предадут: названы пять самых верных знаков Зодиака10:00
- Телеканал 1+1 покажет нашумевший сериал "Чернобыль"09:45
- Паулу Фонсека покидает "Шахтер"09:30
- Влажная жара: синоптики предупредили о недельных капризах погоды09:17
- «Мы плывем, это ужас»: украинский город оказался под водой09:00
- Новый парламентский рейтинг: «Слуга народа» продолжает лидировать08:47
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда08:30
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО08:14
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы