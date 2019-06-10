Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года

10.06.2019 19:00

Гороскоп финансов летом особенно актуален — впереди сезон отпусков, так что многим не повредят советы астрологов. В июне важно не остаться в убытке и продолжать работу, стараясь привлечь в жизнь денежные потоки, пишет dailyhoro.

Чтобы финансы не переводились, можно планировать расходы, стараться вырасти в сфере карьеры или завести копилку, чтобы собрать на покупку мечты — чем больше усилий, тем лучше для результата. Однако важно не перегореть, поэтому астрологи напоминают о необходимости отдыха, перезагрузки между рабочими днями. Особенно сейчас, когда на календаре лето, и мысли все чаще обращаются к отпуску или выходным. Решить проблему поможет денежная медитация, а рекомендации астрологов подскажут, как привлечь Фортуну на свою сторону.

Овен

Начало рабочих дней и выходных — особенно удачное время для покупок у Овнов. Понедельник и вторник лучше отвести на приятные мелочи, а вот суббота — хороший день для крупных приобретений. Однако важно при этом быть уверенными в верности выбора: брать первую попавшуюся вещь или чересчур увлекаться шопингом астрологи не советуют. Полезна также работа над энергетикой, так как ее состояние отразится на финансах.

Телец

На этой неделе Тельцы могут изменить финансовую ситуацию, если начнут меняться сами. Пора отказаться от слов, притягивающих бедность и неудачи, и поверить в себя и свое предназначение. Можно тратить деньги на необходимые тренинги или курсы, вложиться в имидж, особенно если впереди собеседования или важные встречи. В целом упор лучше сделать не на сиюминутные радости, а на перспективные вложения ради будущего.

Близнецы

Внимательность к деталям приведет Близнецов к успеху: в эту неделю даже незаметные на первый взгляд мелочи от них не ускользнут. Это обстоятельство можно использовать в своих интересах: отследить скидки и выгодные предложения, найти способ повысить лояльность начальства к своей персоне, не упустить подходящую вакансию или покупку, которая долго прослужит и будет радовать Близнецов каждый день. Можно избавиться от вещей, которые отталкивают деньги, так как обновление пойдет Близнецам на пользу.

Рак

Денежная сфера может значительно измениться за этот период у Раков: вполне вероятны перемены в карьере, командировки или совещания, премии, прибавки к заработной плате. Однако Ракам нельзя ждать, пока вода сама потечет под лежачий камень: успех прийдет в руки тем, кто смело идет ему навстречу. Даже если сейчас ситуация неблегоприятна для бюджета, необходимо что-то предпринять: отложить часть денег на погашение кредитов или прибраться в финансовом секторе квартиры по фэн-шуй. И не забывать о своих обязанностях в рабочее время.

Лев

Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют Львам не уходить на этой неделе в минус, тратя слишком много денег, одалживая направо и налево, оформляя кредиты или просто небрежно расходуя финансы. Чем раньше Львы начнут контролировать доходы и расходы, тем лучше: желательно взяться за это дело с первых дней недели. Тогда за июнь ситуация приятно изменится, а бедность уйдет, особенно если Львы мечтают о крупном приобретении в будущем.

Дева

Девам, согласно финансовому гороскопу на неделю, нужно быть внимательными к деталям: оплачивая покупки, отслеживать, не забыты ли кошелек или банковская карта, переводя средства или делая покупку через интернет, перепроверять правильность введенных чисел. Такой подход убережет Дев от досадных промахов и небольших, но неприятных денежных потерь. Что касается заработков — пока стоит продолжать работу в прежнем ритме и не сдавать позиций, и тогда денежная удача будет рядом с Девами.

Весы

Весы на этой неделе не застрахованы от неприятностей на работе, однако небольшая встряска может быть даже полезной, если обернуть ее себе во благо: быть вовсеоружии в плане текущих вопросов, присутствовать в нужное время на рабочем месте, не отлучаться без необходимости. Такое рвение может сослужить хорошую службу и для доходов, и для репутации. А вот брать лишнее на себя астрологи не советуют: переработки можно и обговорить с руководством, используя в разговоре спокойный тон и веские аргументы.

Скорпион

Исходя из финансового астропрогноза на эти семь дней, Скорпионов ждут победы на деловом поприще, которые могут привести к росту доходов. Ищущие работу Скорпионы могут найти перспективное место, успешно поднимающиеся по карьерной лестнице — многообещающий проект или положительно настроенных партнеров. Бездействие же добавит неприятностей и не поможет привлечь богатство.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется совершать покупки во второй половине рабочей недели, начиная с четверга, а еще лучше — отвести под этот пункт в списке дел выходные. Настроение небесных светил в начале недели будет настабильным, обстоятельства могут быстро измениться, а денежные средства — понадобиться в самый неподходящий момент, когда Стрельцы уже потратили кругленькую сумму. Также лучше закупаться во второй половине дня: энергетика самих Стрельцов в это время суток будет сильнее и стабильнее, что существенно сократит риск покупки невыгодного товара.

Козерог

Козерогам предстоит выработать план покупок и придерживаться его, так как спонтанные приобретения рискуют оказаться некачественными или попросту лишними, понапрасну пробившими брешь в бюджете. Полезно потратить немного времени на поиск отзывов по тому или иному товару в интернете, уточнить мнение близких. Что касается дополнительных способов привлечь богатство, они могут быть весьма необычными: например, можно хранить деньги в красном кошельке или использовать эфирные масла.

Водолей

Водолеям астрологи советуют вкладывать средства в материальные ценности: так можно будет наглядно увидеть, куда идут деньги и приносят ли они желаемую пользу. Хороши будут бытовые покупки, которые добавят в повседневную жизнь комфорта. Внимательнее к мелочам: коды богатства могут встречаться совсем рядом, но их нужно не упустить.

Рыбы

У Рыб настало время перемен в личной сфере: общение с друзьями, близкими, с семьей или с любимым человеком может отвлечь их от более приземленных материй. Однако полностью исключать финансы из внимания не следует: уже скоро они могут пригодиться. Поэтому лучше не расходовать деньги зря и не слишком рассчитывать на помощь извне. Чем больше дел Рыбы переделают своими силами для достатка и изобилия, тем стабильнее будет в дальнейшем их материальное положение.