- Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года19:00
- Планеты будут крайне непредсказуемыми: гороскоп с 10 по 16 июня09:18
- Гороскоп на 9 июня: Ракам нужно строить планы, а Весам пора перестать думать о прошлом07:51
- Гороскоп на 8 июня: Львы будут сомневаться в себе, а Рыбам нужно быть смелее07:48
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Пять вещей, которые необходимо сделать каждому знаку Зодиака в июне11:30
- Никогда не предадут: названы пять самых верных знаков Зодиака10:00
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Гороскоп на 1 июня: Дев ждет прибыль, а Водолеям нужно держать себя в руках08:10
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
Женщины по восточному гороскопу, способные менять мужские судьбы
Она может быть тихой, неприметной, может доводить до исступления, она заполняет собой каждую клеточку его тела, каждый стук сердца отдается любовью к ней. Что было до, не имеет значения. Отныне его жизнь и судьба, связаны лишь с ней одной.
Она его мелодия бури, его кошмары и наслаждения – королева вдохновения. Можно бежать без оглядки, прятаться в самом дальнем уголке земного шара – все будет тщетно. Проникнув раз в его душу, сознание, сердце – она останется там навсегда.
Человеческие возможности безграничны, при условии, что есть правильные цели и настрой. Каждый мужчина в душе хочет быть героем, он хочет, чтобы им восхищались, хвалили и смотрели с обожанием.
И когда же на горизонте появляется «та самая», то самый обычный бездельник может сделать невозможное и достичь невидимых высот, лишь бы увидеть восхищенный взгляд в любимых глазах.
Согласно Восточному гороскопу женщины способные изменить мужскую судьбу рождаются под опекой нескольких животных покровителей. Они абсолютно разные, непохожие друг на друга, и у каждой красотки свои методы и секреты воздействия.
Собака
Она выбирает своего мужчину не за заслуги, не ищет лучшего варианта, главное для Собаки – эмоциональная связь. Целеустремленная, не любит выставлять напоказ свои заслуги.
Скорее наоборот, сделает все, чтобы мужчина думал, что все получилось именно благодаря его стараниям. Верность, забота – стоят во главе взаимоотношений.
Собака вдохновляет своей самоотдачей, умением никогда не унывать и в ведре дегтя найти огромную ложку меда. С ней мужчина чувствует себя комфортно, хочется творить, зарабатывать и ни в коем случае не обмануть ожидания.
Обезьяна
Прозорливая, хитрая и расчетливая, мужская психология для нее вещь простая и понятная. Интриганка от природы, умело играет на слабостях, и не признает поражений. Для Обезьяны в принципе не существует слова «невозможно».
С ней можно прожить жизнь и так до конца и не узнать ее мыслей и намерений. А вот она незаметно меняет мужской мир, пройдет совсем немного времени и благоверный сам того не замечая будет говорить ее словами и строить жизнь согласно ее желаниям и прихотям.
Обезьяна – неисчерпаемый источник вдохновения. Общение с ней доставляет удовольствие, подталкивает к новым идеям и свершениям. А мужчина, не успев опомниться, уже оказывается во власти чар неугомонной Обезьянки.
Змея
В каждом движении чувственность, грация и изящество. Змея тонко чувствует мир, мастерски подстраивается под обстоятельства. Ее не устраивает обычная жизнь, она хочет изысканности, шика, а ее запросы идут далеко впереди возможностей.
Именно поэтому ей нужен мужчина, способный воплотить все ее прихоти и мечты в жизнь. Взамен он получит возможность лицезреть сие прекрасное создание, вдохновляясь ее красотой, соблазнительными линиями и умелой лестью.
Чтобы не разочаровать Змею, мужчина способен пойти на многое, лишь бы доказать, он достоин быть рядом. Змея же подарит заботу внимание, будет преданно и нежно любить, и незаметно гнуть свою линию, меняя его судьбу, привычки и взгляды. Создавая свое творение, своего идеального мужчину.
Крыса
Она провокатор, актриса и умелый режиссер, при первом знакомстве будет нежной и податливой, с легкостью потакая мужским капризам. Кажется, нет в мире женщины способной понять его так, как нежная Крыска.
И когда любовь к ней достигает пика, и капитуляция невозможно, тогда милая красавица показывает зубки. Нет, она не устраивает сцен и истерик, она лишь разочарованно мотает головой, показывая как несчастна.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, женщина
- Андрей Клюев: в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат
- Гороскоп на 23 - 29 мая: у Весов и Козерогов дела пойдут на лад
- Местные выборы. Константиновка: семеро смелых
- На сайте "Рынок убийств" собирают деньги, чтобы "заказать" Обаму
- Местные выборы. Волноваха: трое против гиревика
- Что делают дончане на киевском Евромайдане: в интересах революции (ФОТО)
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Женщины по восточному гороскопу, способные менять мужские судьбы12:58
- Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных12:37
- Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев12:30
- Порошенко предрекли провал на выборах: «пролетит мимо Рады», фатальный прогноз12:20
- Депутаты на распутье: в чем причина дезориентации украинских политиков12:04
- Дмитрий Нагиев станет новым Остапом Бендером11:55
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»11:15
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Медики объяснили, как включенный свет во время сна влияет на вес07:10
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»