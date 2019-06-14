Гороскоп на 14 июня: Близнецы откажутся от эмоций, а Рыбы поддадутся панике

14.06.2019 07:51

Этот период принесет много нового и неожиданного. Хотите знать, что вас ждет 14 июня?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть осторожными в поездках, кого ждет скука, а кто должен контролировать эмоции.

Овен

Для представителей этого знака день будет не совсем гладким. Особенно в том случае, если вы запланировали какую-то поездку. В дороге лучше соблюдать предельную осторожность, так как в пути вам могут встретиться не самые честные люди.

Телец

Вас ожидает обычная привычная рутина. День может показаться скучным, но помните, что отсутствие новостей - хорошие новости. Наслаждайтесь стабильностью и тишиной, займитесь простыми приятными делами. Уделите время семье и дому.

Близнецы

Близнецы смогут руководствоваться логикой, а не эмоциями. Это поможет решить конфликты и договориться с окружающими. Вы не будете терять времени зря, продуктивная работа, четкая цель и внутренняя гармония - вот ваши лучшие друзья в это время.

Рак

Вы сможете проявить свои лучшие качества. Это хороший период для встреч и переговоров. Также стоит побольше двигаться, ваша физическая форма нуждается в небольшой нагрузке. Не забывайте переключаться и отвлекаться от работы.

Лев

У вас на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно. Так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их.

Дева

У Дев появится повод собой гордиться. Вы сможете одолеть свои слабости, это поднимет ваш боевой дух. Даже те, кто в последнее время начал сильно сомневаться в себе, сейчас получат заряд бодрости и оптимизма. Держитесь за это состояние.

Весы

Представителям этого знака нужно действовать оперативно. Реагируйте быстро, принимайте решения четко и коротко. Тогда сможете опередить конкурентов и быстрее добиться желаемого. А вот дома не стоит бороться за первенство. Помните об этом.

Скорпион

На большую прибыль сейчас рассчитывать не стоит. Финансовое положение останется прежним, даже если вы будете очень стараться его улучшить. Отложите денежные вопросы и займитесь семьей. Вашим близким сейчас нужно внимание.

Стрелец

Люди будут оценивать вас очень критично. Причем, даже те, кто обычно прощает вам любые промахи. Ваши фирменное обаяние сейчас не работает, поэтому старайтесь доносить свою правоту примерами, действиями, фактами. И делайте все спокойно.

Козерог

Козероги будут на высоте, даже если сами ничего не будут для этого делать. Звезды будут помогать вам во всех начинаниях, поэтому день станет крайне удачным. Ловите волну и постарайтесь получить от этого периода как можно больше пользы.

Водолей

Сейчас вы будете особенно притягательны в глазах другого пола. Поэтому стоит соблюдать осторожность, бурные всплески страсти могут затуманить ваш разум. Не забывайте рассуждать логически и взвешивать все детали своих поступков.

Рыбы

Вы можете начать паниковать из-за того, что многие дела нужно будет сделать достаточно быстро. Но не волнуйтесь, всему свое время. Новые знакомства и возможности сделают этот день незабываемым. Не бойтесь браться за амбициозные задачи.